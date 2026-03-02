Mark Rutte: A NATO nem fog részt venni az Irán elleni katonai műveletekben

NATO;Izrael;Egyesült Államok;Mark Rutte;háború Iránban;

2026-03-02 21:00:00 CET

Az észak-atlanti szövetség főtitkára ugyanakkor az Egyesült Államok és Izrael támogatására szólított fel, üdvözölte az atomprogramokat sújtó csapásokat és Ali Hamenei ajatollah megölését is.

Ez Irán, a Perzsa-öböl, ez kívül esik a NATO területén – támasztotta alá Mark Rutte NATO-főtitkár az ARD német közszolgálati televíziónak adott hétfői nyilatkozatában, hogy a NATO nem fog részt venni az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletében. – Abszolút semmi terv sincs arra, hogy a NATO-t belerángassák ebbe, vagy részese legyen ennek – tette hozzá, felszólítva az európai szövetséges országokat, hogy támogassák a harci cselekményeket, amelyek Európa biztonságát is szolgálják.

– Ez azt jelenti, hogy ahol segíteni tudunk, ott segítenünk kell. A NATO-tagországok a harci cselekményekben való közvetlen részvétel nélkül is nyújthatnak segítséget logisztikával, illetve hozzáférés biztosításával – tette világossá a főtitkár, hogy megszorítások nélkül üdvözli az Iszlám Köztársaság elleni támadásokat.

– Nagyon fontosnak tartom azt, amit az Egyesült Államok közösen tesz Izraellel – hangoztatta Mark Rutte, utalva az iráni rakéta- és atomprogramokat sújtó csapásokra, valamint Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető megölésére. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy Donald Trump amerikai elnök meghozta ezt a döntést. Figyelmeztetett, hogy amennyiben Irán atomfegyverhez jutna, még nagyobb fenyegetést jelentene, ahogy fogalmazott – fojtogató szorításba venné Izraelt, ami potenciálisan a vereségét is jelenthetné.