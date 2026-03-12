Rogán Antal: Nem csak nekünk tűnt fel, hogy itt valami nem stimmel

Ukrajna;Győr;Rogán Antal;Barátság kőolajvezeték;ukrán pénzszállítók;

2026-03-12 07:19:00 CET

Azoknak az ukránoknak, akik ebben benne vannak, magyarázatot kell adniuk – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

Ukrajnának az áll érdekében, hogy Magyarországon kormányváltás legyen egy ukránbarát kormánnyal – mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Mandiner Klubestjén Győrben szerda este, miután levetítették a European Conservative Baljós közelség című, Ukrajnáról szóló dokumentumfilmjét.

Rogán Antal kiemelte, hogy a békéhez mindig két fél kell és ha a proxyháborúnak induló konfliktus nagyon hosszú ideig tart, akkor mindig kétféle lehetőség van. Az egyik, hogy azok, akik ezen a konfliktuson kívül vannak, megpróbálják kikényszeríteni azt a helyzetet, hogy béke alakuljon ki, a másik lehetőség pedig az, hogy megpróbálják a konfliktust kiszélesíteni a benne lévő felek is. Utóbbinak ma megvan a reális veszélye – mondta.

Kifejtette, az elmúlt egy évet az Európai Unió vezető politikusai és az Európai Néppárt különféle vezető politikusai arra használták fel, hogy „kisakkozzák” a béketeremtő törekvéseket és elérjék, hogy ez a háború ugyanolyan erővel folytatódjon. Megvan a veszélye annak, hogy ennek nem béke a vége, hanem a konfliktus kiszélesedése, amit minden erővel el kell kerülni, nemcsak Európának de nekünk magyaroknak is – mondta.

A miniszter leszögezte: mi elsősorban saját magunkért vagyunk felelősek, ezért nekünk az a legfontosabb, hogy Magyarország ebből a konfliktusból, ahogy az elmúlt négy évben is kimaradt, úgy a következő években is ki tudjon maradni.

Rogán Antal hangsúlyozta, hogy egy háborúban emberek halnak meg, de minden emberi élet a legnagyobb veszteségnek számít, amit senki, semmilyen formában nem tud pótolni. Kitért arra is, hogy az ukránokat sem kérdezi meg senki arról, győzni akarnak vagy békét kötni.

Kiemelte, ma Ukrajnát egy olyan vezetés képviseli, amelynek már régen lejárt a demokratikus mandátuma, nincsenek választások.

– Senki nem kérdezi meg őket, mert úgy gondolták, hogy meghosszabbítják és ehhez a Nyugat tapsol

– fűzte hozzá.

Rogán Antal meglátása szerint az első komolyabbnak vehető fenyegetés Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől hangzott el Orbán Viktor magyar miniszterelnök felé és azon keresztül egész Magyarország felé is. Hozzátette, Ukrajnának az áll érdekében, hogy Magyarországon kormányváltás legyen egy ukránbarát kormánnyal.

– Ez Ukrajnának és Zelenszkijnek nagyon fontos, mert mi tényleg az útjában állunk – mondta, hozzátéve, hogy az ukrán titkosszolgálat erős és jelen van Magyarországon.

– Mi is figyelünk erre, sok műveletüket, emberüket ismerjük, van, akit kitettünk, van, akit ki fogunk tenni, de itt vannak, és igen, ők bele akarnak szólni a beválasztásba, minden erőből

– tette hozzá.

Az ukrán pénzszállító autóra kitérve Rogán Antal azt mondta, hogy mindig is voltak és lesznek készpénz szállítások bankok, pénzintézetek és országok között, de a hatóságoknak feltűnt, hogy nem olyan autóban szállítanak, mint amikor szabályos módon történik a pénzszállítás, emellett kirívóan nagy volt a mennyiség is.

Elmondta, hogy a legnagyobb magyar bank egy egész évben kevesebb euró és dollár beszállítását igényli, mint ami abban az egy autóban volt.

Nemcsak nekünk tűnt fel, hogy itt valami nem stimmel, ezért azoknak az ukránoknak, akik ebben benne vannak, magyarázatot kell adniuk

– fűzte hozzá.

A Barátság kőolajvezetékre kitérve Rogán Antal azt mondta, hogy ha valóban lenne technikai probléma, akkor odaengednék a magyar, a szlovák vagy az európai ellenőröket.

A mostani időszakban ezt a politikai döntést meghozni, amikor az iráni háború miatt az ottani kőolajszállítás egy jó része akadozik és a nyugati típusú olaj ára az egekbe megy, ez egy kétszeres felelőtlenség, így határozottan követelnünk kell, hogy a Barátság kőolajvezetéken az általunk megvásárolt olajat engedjék át Magyarországra – mondta.

Meglátása szerint ha az ukránok el tudják érni, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, akkor a Barátság kőolajvezetéket sose nyitják meg és azt is el fogják érni, hogy a Török Áramlat felől érkező földgáz is elzárásra kerüljön, mert ők mindenkit le akarnak vágni az orosz energiáról.

A védett üzemanyagárakról a miniszter azt mondta, hogy elég hosszú ideig fenntartható, mert a tartalékok magas szinten vannak, nem nyúltak hozzájuk és most kezdik a felszabadításukat.

Rogán Antal kitért arra is, hogy a Tisza Párt vezetői az Európai Néppárt asztalánál ülnek, aminek a vezetője minden alkalommal elmondta, hogy a néppárthoz tartozás első számú előfeltétele Ukrajna támogatása, amit el fognak várni és végre fognak hajtatni.

Hangsúlyozta, hogy nem szabad olyan kormányt választani, amivel az ukránok és a brüsszeli politikusok azt tesznek, amit akarnak, mert annak a magyarok fizetik meg az árát a végén. Példaként említette, hogy nem lesz tartható a rezsicsökkentés vagy a védett ár az üzemanyagok esetében.

Az országgyűlési választásról szólva Rogán Antal azt mondta, teljesen új jelenség az, hogy liberális oldalon gátlástalan nyugalommal kampányeszközként használják a közvélemény-kutatásokat annak érdekében, hogy elhitessék a választókkal, hogy nyerni fognak.

Aki egy választási kampány utolsó négy hetében a közvélemény-kutatásokat tartja a legfontosabbnak, az nem a lényegre figyel

– közölte, hozzátéve: a politikai ellenfelek üzenete az, hogy „bármi áron, de változás” legyen, a mi üzenetünk pedig arról szól, hogy Magyarországnak ma biztonságra van szüksége, mert veszélyes időket élünk.