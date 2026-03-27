A Putyin-rezsim hasznos idiótának nézi az Orbán-kormányt, avagy miért is kellett Szijjártónak azonnal beszélnie Lavrovval?

2026-03-27 05:45:00 CET

Székely Árpád volt moszkvai nagykövet szerint neki már 2015 és 2016 táján azt mondta egy diplomata, hogy korlátozzák a magyarok hozzáférését egyes biztonsági információkhoz, attól tartva, hogy azok végül eljutnak Oroszországba.

Bizonyos szemszögből nézve tekinthető hazaárulásnak , hogy Szijjártó Péter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről – véli Magyarország korábbi moszkvai nagykövete.

Székely Árpád lapunk Törésvonal című műsorában azt mondta, nyilvánvalóan az április 12-i parlamenti választás miatt került nyilvánosságra a Szijjártó Péter-féle beszélgetés tartalma, aminek már most van hatása, függetlenül attól, ki, mit és hol akar befolyásolni. Mivel a felvétel nem éppen hízelgő a külgazdasági és külügyminiszterre nézve, feltehetően az ellenzéket segíti, ugyanis az derül ki, hogy egy magyar miniszter nem lojális Magyarország saját szövetségi rendszeréhez, az Európai Unióhoz. A korábbi nagykövet szerint felmerült a kérdés, hogy vajon hány felvétel kerülhet még nyilvánosságra. Felidézte, hogy neki már 2015 és 2016 táján azt mondta egy diplomata, hogy korlátozzák a magyar fél hozzáférését egyes biztonságpolitikai információkhoz, attól tartva, hogy azok Oroszországba is eljuthatnak.

A volt diplomata ugyan nem lát olyan nagy titkot abban, amit Szijjártó Péter mond Szergej Lavrovnak, de ami akkor, vagyis 2020 februárjában elhangzott, nyílt beavatkozást jelentenek az akkori szlovák parlamenti választásba. Kiemelte, hogy „a szuverenitására büszke magyar kormány ezzel saját magát köpi szemen”, miközben azt hangsúlyozza, hogy nem engedi a beavatkozást, és maga sem avatkozik be sehol. Súlyos kérdésnek tartja, hogy milyen szintű kapcsolat áll fenn a két miniszter közt, ahol ilyen szívességeket lehet kérni. Mindemellett fennáll a veszélye, hogy valaki „még ha nem is akarja, olyan információkat is kikottyant”, amilyeneket nem kellene. Közölte, minden normálisan gondolkodó emberben felmerül a kérdés, mi indokolta azt a sürgősséget, hogy Szijjártó Péternek Brüsszelből kellett felhívni Szergej Lavrovot - ráadásul nyílt vonalon, mobiltelefonon, ami a partnerek provokálásaként értékelhető.

Székely Árpád szerint a magyarországi választási kampány azért különösen fontos, mert már az Európai Unió érdekeiről van szó, nem csupán arról, hogy Magyarország merre halad. Kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború, az iráni-amerikai beavatkozás és a világszerte zajló folyamatok azt mutatják, hogy csak egy egységes Európai Unió képes ellenállni a politikai, gazdasági és pénzügyi viharoknak. Úgy látja, aki ezt az egységet megbontja, az nem csak az EU, de a magyar nép érdekeivel is szembemegy, hiszen a magyarok döntő többsége a közvélemény-kutatások alapján továbbra is az Európai Unióban akar maradni.

Emlékeztetett, Szijjártó Péter az elmúlt 12 évben több tucatszor találkozott Szergej Lavrovval, akár bilaterális találkozókon, akár energetikai konferenciák fedő eseményei mentén, miközben a NATO- és EU-tagállamok külügyminisztereivel folytatott kétoldalú egyeztetések száma ehhez képest jóval alacsonyabb, ami szerinte azt mutatja, hogy felborul a mérleg.

Úgy vélte,

az olcsó energiahordozók biztosítására való hivatkozás átlátszó ürügy, Oroszországban Szergej Lavrov nem foglalkozik kőolaj- és földgázszállítással, ezekről cégek kötnek szerződéseket.

A kőolajszállítás heti-havi ütemezéssel, középvezetői szinten, e-mail váltásokkal és diszpécserek között zajlik, és ugyanez igaz a földgázszerződésekre is, tehát ezek nem a külügyminiszterek hatáskörébe tartoznak. Hozzátette, hogy ha létezik egy hosszútávú szerződés és rögzített árformula, akkor nincs szükség 2-3 havonkénti egyeztetésre sem, éppen ezért nevetséges, amikor ezzel indokolják az egyeztetéseket.

Székely Árpád szerint Moszkva hasznos idiótaként tekint Orbánékra, mivel Magyarország méreteinél fogva nem partnere Oroszországnak. Éppen ezért ez az oroszok számára egy érdekviszony és nem látja át, nekünk ebben mi az érdekünk.