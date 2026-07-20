Rétvári Bence: Magyar Péter jön egy személyes bocsánatkéréssel Polgár Judit felé

Rétvári Bence;Vona Gábor;köztársasági elnök;jelölés;elutasítás;Török Gábor;Polgár Judit;Toroczkai László;Márki-Zay Péter;Jámbor András;Magyar Péter;Bóka János;

2026-07-20 20:44:00 CEST

A jelenlegi parlamenti ellenzék továbbra is színjátéknak, Magyar Péter erőszakosságának tudja be az államfőjelöléssel kapcsolatos történteket. Korábbi ellenzéki politikusok szerint azonnali közvetlen elnökválasztás lehet a megoldás.

Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta. A kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Pétert terheli. A színjáték további felvonásaiban sem veszünk részt – posztolta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetői tisztségére esélyes országgyűlési képviselő. Az ellenzéki politikus kissé kárörvendőnek tűnő Facebook-bejegyzését azután írta, miután a világhírű sakkozónk elutasította a miniszterelnök jelölési felkérését a Sulyok Tamás távozásával megüresedő köztársasági elnöki posztra.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Facebook-oldalán Magyar Péter első látványos kudarcának nevezte, hogy Polgár Judit mégse vállalja a köztársaságielnök-jelöltséget. Saját posztjához kommentben azt írta, hogy „a korábbi elnök erőszakos eltávolítása, Magyar Péter erőszakos stílusa nemhiába riaszt meg sokakat”. – A társadalmi egyeztetés komédiába fullasztása csak tovább csorbította az egész eljárás hitelét – tette hozzá Rétvári Bence. A Mi Hazánk Facebook-oldalán annyit írtak ki, hogy Toroczkai vs. Magyar Péter: ”Nem fogom lenyelni, hogy fenyeget, miniszterelnök úr!” Ez feltehetően a hétfői parlamenti vitában vágta oda a kormányfőnek Toroczkai László, az ellenzéki párt frakcióvezetője. A posztban még az is áll, hogy „mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül, Magyar Péter egyedül döntött arról, hogy Polgár Juditot akarja jelölni a köztársasági elnöki posztra”.

Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere, egykori ellenzéki miniszterelnök-jelölt hosszú posztban baráti tanácsként, a gordiuszi csomó átvágásként, és a további támadások megelőzéseként már most közvetlen elnökválasztást javasolt Magyar Péternek. Ugyanezt ajánlja Vona Gábor a Második Reformkor Párt elnöke is, megjegyezve: Polgár Judit egy felelős döntést hozott egy felelőtlen jelölési kísérlet után. – „Szomorú történet. A Tisza-kormány a köztársasági elnöki hivatal körüli válságot csak tovább fokozta. Itt az ideje beismerniük: egy megoldás maradt. Közvetlen államfőválasztást!” – írta Vona Gábor. Jámbor András volt ellenzéki országgyűlési képviselő Jámbor András bejegyzésében hibának nevezete, hogy ez lett a vége Polgár Judit felkérésének.

„Ha a hatalompolitika nyelvén Sulyok Tamás eltávolítása siker volt, akkor ez bizony az új kormány első kudarca. Volt egy terv, beleállt a miniszterelnök, ma egyhangúlag támogatta a frakció, de füstbe ment. Jó lenne tudni, hogy végül a reakciókat látva közös megegyezés történt vagy a jelölt maga döntött így, de ez a lényegen nem változtat” – reagált posztjában az elutasításra Török Gábor politológus.