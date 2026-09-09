A Tisza-kormány nyilvánosságra hozza elődjének az elmúlt 16 évben született minősített, úgynevezett háromezres döntéseit. Ezekből kiderül, miért titkolták, hogy mire szórta két kézzel a fideszes kabinet az adófizetők pénzét.
Magyar Péter és az ő pártja egyelőre az esélyt jelenti számunkra, hogy Magyarország képes visszatérni a helyes útra, arra az útra, ahol megszűnik a nepotizmus, a korrupció, a maffiaállam, a családi biznisz és még sorolhatnám.
A gondozásra szoruló idősek, illetve a fogyatékossággal élők közül is sokan ellátatlanok maradnak. Magyarországon a szociális terület katasztrofális helyzetben van.
A budapesti diplomácia tudatosan visszavitte a kétoldalú kapcsolatokba a gyanakvást, a jelképes provokációkat és a pártpolitikai szempontokat, ezzel pedig nemcsak Magyarország mozgásterét szűkítette, hanem a határon túli magyar közösségek helyzetét is rontotta.
Miközben ideológiai útmutatást adtak, a szabad alkotásokat nemigen támogatták az elmúlt tizenhat év Orbán-kormányai.
Kevés diplomás, politikailag megszállt egyetemek jellemzik a felsőoktatás elmúlt tizenhat évét.
Lengyel életszínvonalon élhetnénk, ha nem maffiaállamot akarnak építeni Magyarországon.
Ha valakinek fáj a csípője vagy daganatgyanúja van, nem statisztikákat néz, hanem azt, mikor jut orvoshoz.
Miközben az Orbán-kormány folyamatosan támadja az Európai Uniót, tagságunk a legnagyobb gazdasági és biztonsági erőforrásunk lett.
A rendszerváltáskor kevesen voltak, akik így képzelték a plurális demokráciát. Ha viszont a Tisza pártnak sikerül nyernie – méghozzá fölényesen –, akkor még megváltoztatható a tendencia.
Világszerte példa lett – néhol elrettentő, máshol követendő – az Orbán-kormány sajtópolitikája. Nem túlzás azt állítani, a demokrácia túlélése múlhat rajta, hogy megértsük, mit művelnek a Fidesz és elvbarátai a nyilvánossággal.
A Fidesz−KDNP szisztematikusan építette le a magyar jogállamot. A Tisza párt a jog uralmának a visszaállítását ígéri, de ez nem lesz egyszerű.
Felmérések, statisztikák és tanulmányok sora bizonyítja a demokratikus váltógazdaság előnyeit a hosszú ideig tartó, tekintélyelvű hatalomgyakorlással szemben.
Nincs olyan elképzelhető forgatókönyv, amely azt valószínűsítené, hogy lehet még a nemzet számára nyereséget ígérő kártya Orbán Viktornál. Hogy van-e ilyen lap Magyar Péternél, azt nem tudjuk.