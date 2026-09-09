Németh Péter: Egy rezsim száműzése

Magyar Péter és az ő pártja egyelőre az esélyt jelenti számunkra, hogy Magyarország képes visszatérni a helyes útra, arra az útra, ahol megszűnik a nepotizmus, a korrupció, a maffiaállam, a családi biznisz és még sorolhatnám.