Iszony lett a magyar-amerikai viszony

Jogi és diplomáciai értelemben is van legalitása az Egyesült Államok kormányának Magyarországot, illetve a hazánkban 2010 óta végbement alkotmányos változásokat és a kormányzati intézkedéseket kritizálni. Ezt nemcsak a lapunknak nyilatkozó Kim Lane Scheppele alkotmányjogi szakértő állította a két ország által szentesített nemzetközi egyezségekre hivatkozva, hanem Charles Gati is egyértelművé tette, amikor a politológus professzor emlékeztetett arra: a magyar kormány tagjai ugyanúgy megfogalmazzák álláspontjukat más államok ügyeivel kapcsolatban. Hiába védik tehát a kabinetet fizetett amerikai lobbistái, Washington nem lépte túl a neki adott diplomáciai kereteket, a bíráló hangnem ráadásul a magyar külügyet is gyakran jellemzi.