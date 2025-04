Az utolsó közös karácsony

Egy családtag elvesztése önmagában is tragédia, de ha nem ápolhatjuk haldokló szeretteinket, nem lehetünk bármikor mellettük, nem búcsúzhatunk el tőlük a magunk módján, nos, az olyan teher, amit szinte képtelenség felfogni/elviselni. Ez az „átlagember”, az egyén sokkja. A társadalomé pedig az, hogy nyolcezernél is több halálos áldozatot követelt a járvány. Eddig. Így nincs pardon, muszáj szigorú szabályokat állítani. Aki kénytelen kórházban tölteni az ünnepeket – de nincs súlyos állapotban –, most nem is találkozhat személyesen családtagjaival. Onkológus, pszichológus és számos érintett mesélt arról a százezreket érintő helyzetről, miképp lehet egy pandémia alatt, látogatási tilalom idején elköszönni, hogyan lehet kezelni a gyászt. És általában: mit tesz az ember lelkével, ha egyedül, magányosan tölti a leginkább közösséginek tartott ünnepet.