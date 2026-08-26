Egy olyan élet, amely nem lát jövőt, maga a veszedelem. Egy olyan élet, amely az univerzálist kidobja a léghajóból, maga a pusztulás – mondta Nádas Péter a 2017-ben a Népszavának adott interjújában. Állítása szerint olyan korban született, amikor több utópiát is felmorzsolt a történelem, mégsem tud elképzelni olyan pragmatikus társadalmat, amely jövőkép nélkül él. A következő generáció biztosan meg fogja találni a megoldást, mert ha nem, akkor belefullad a szemétbe. A beszélgetés újraközlésével a ma elhunyt világhírű magyar író emléke előtt tisztelgünk.
Életművéért tiszteletbeli Arany Pálmát vehetett át Cannes-ban Peter Jackson, ahol később két órán át keresztül sztorizott a szakmával és a rajongókkal a világ legfontosabb mozgóképes mustráján.
Egy jelentős művész halála általában nem azt jelenti, hogy eltávozott, hanem hogy megérkezett. Leválnak róla a mázak, nem érezni körülötte a kellemetlen illatú, taszító rajongói lihegést.
A „szakma legmegnyugtatóbb jelensége” – vallotta Reményi József Tamásról egy alkalommal egyik kollégája. A tavaly novemberben, 74 éves korában váratlanul elhunyt szerkesztő, kritikus különösen sokoldalú szakember volt, a szépirodalom mellett filmekkel és színházi előadásokkal egyaránt foglalkozott. Életét meghatározta a korszak legnívósabb szakmai folyóirata, a Mozgó Világ, amelyet éppen az ő vezetése alatt botrányos módon vett el a kultúrpolitika 1983-ban az akkori szerkesztőségtől. Állandó szélmalomharcokkal teli pályája a magyar irodalom- és kultúra hányattatott évtizedeinek tökéletes lenyomata. Történetéről egy interjúkötetben mesélt, melynek megjelenését sajnos már nem élhette meg. Pályafutásáról a Mindig volt egy szigetem társszerzőjével, Darvasi Ferenccel beszélgettünk.
Hullámok útján.
Sőt, ahogy egyre többet tudunk meg a művészek életéről, néha úgy tűnhet, mintha a deviancia feltétele lenne a zsenialitásnak. De vajon mit kezdjünk ezekkel az életművekkel?
Az építész életművének gondozására kialakított kormányprogram 30 épületet érint.
Ma már tudja, férje pszichopata volt, aki a végletekig manipulálta őt és a családját. Ám ez egyáltalán nem szokatlan abban a kultúrában – vélekedik Victoria Eugenia Henao, a hírhedt kolumbiai drogbáró özvegye, akinek Életem Pablóval című könyve már magyarul is olvasható.
Alexander Brody élete kész regény. Filmre kívánkozna. Egyelőre könyv készült belőle. Ketten beszélgetnek. Élvezetesen.
Debütáló kötete 44 éve jelent meg. Azóta hétszáznál is többet írt.
David Bowie hihetetlenül gazdag személyisége és életműve előtt főhajtással tiszteleg és emlékezik a színészekből, énekesekből és zenészekből álló alkalmi társulat.
Rögeszmém lett, ha jól számolom, immár hét évtizede Halász Gábor életműve. Hetven év után is rendszeresen visszatérek nagy kötetéhez, a "Tiltakozó nemzedékhez", mert bármennyire hihetetlennek tűnik is, időszerű, korunkra alkalmazható. Kissé erőltetett jelzővel, naprakész.
1973, 1979, 1994 – három találkozásom az East együttessel. Az első a hódmezővásárhelyi művelődési házban egy különleges szegedi progresszív bandával, amelyet még Angyaloknak hívnak. 1979: Budapest, Közgáz, „tehetségkutató” fesztivál, ott már East a nevük. 1994, Budapest Sportcsarnok, egy nagyszabású koncert, amelyről ők maguk sem tudták akkor, hogy sokáig az utolsó lesz. Most a zenekar életmű-koncertre hívja híveit: július 19-én este az óbudai Zichy kastély udvarán lépnek fel.
Mintegy száz festményen, számos grafikán és fotón keresztül tekinti át a száz éve született Rozsda Endre életművét a Magyar Nemzeti Galéria Az idő ölelésében című, mától március 2-ig látogatható időszaki kiállítása.