Nádas Péter: Azért lettem író, hogy világosan lássam, a reális dolgokról miért látszat szerint beszélnek szívesebben az emberek

Egy olyan élet, amely nem lát jövőt, maga a veszedelem. Egy olyan élet, amely az univerzálist kidobja a léghajóból, maga a pusztulás – mondta Nádas Péter a 2017-ben a Népszavának adott interjújában. Állítása szerint olyan korban született, amikor több utópiát is felmorzsolt a történelem, mégsem tud elképzelni olyan pragmatikus társadalmat, amely jövőkép nélkül él. A következő generáció biztosan meg fogja találni a megoldást, mert ha nem, akkor belefullad a szemétbe. A beszélgetés újraközlésével a ma elhunyt világhírű magyar író emléke előtt tisztelgünk.