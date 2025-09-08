Jelenhez kötött múlt - Patak Mártával egy boldog papról

Öt héten át (július 29. – augusztus 26.) közölte a Nyitott mondat Patak Márta Simon, a boldog pap című regényének részleteit, mely az 1919. augusztus 28-án Prónay Pál különítménye által kivégzett 27 éves marcali káplán, Simon József történetének jár utána sajátos, filmforgatókönyv-szerű narrációban. Az olyan karakterek érdekeltek mindig is, akik nem skatulyázhatók be se a jobb-, se a baloldalra – mondja a szerző –, és Simon pont ilyen volt: a kiszolgáltatottak, a szegények segítője. A hamarosan kiadásra kerülő regényről és „az unokákat is emésztő” korszakról azonban egyéb érdekességeket is megtudtunk.