A nemzetek általában büszkék a forradalmaikra, aranybetűkkel kerülnek be a történelmi kánonba, mítoszok formálódnak róluk. Ám bármennyi pozitív társadalmi változás kapcsolódjon is hozzájuk, elkerülhetetlen velejárójuk valamilyen szintű erőszak. Hogyan kezeli ezt az emlékezet? Mennyire deformálják politikai érdekek, propagandacélok a forradalmak hiteles képét? A probléma természetesen 1956 kapcsán is felmerül. Valuch Tibor történész, egyetemi tanár próbál eligazítani a kérdéskörben, melynek körülírása sem könnyű, és nem tesz lehetővé igazán objektív minősítéseket.
Nem kizárt, hogy egy még radikálisabb és még nyíltabban antidemokratikus, Nyugat-ellenes fordulat elvezet a fehér tisztek és a fehérterror nyílt és teljes rehabilitációjához. Egy ilyen tettel Magyarország teljesen kiírná magát a civilizált államok közösségéből.
Öt héten át (július 29. – augusztus 26.) közölte a Nyitott mondat Patak Márta Simon, a boldog pap című regényének részleteit, mely az 1919. augusztus 28-án Prónay Pál különítménye által kivégzett 27 éves marcali káplán, Simon József történetének jár utána sajátos, filmforgatókönyv-szerű narrációban. Az olyan karakterek érdekeltek mindig is, akik nem skatulyázhatók be se a jobb-, se a baloldalra – mondja a szerző –, és Simon pont ilyen volt: a kiszolgáltatottak, a szegények segítője. A hamarosan kiadásra kerülő regényről és „az unokákat is emésztő” korszakról azonban egyéb érdekességeket is megtudtunk.
Simon József marcali káplánt tizenhat fogolytársával együtt 1919 augusztusában gyilkolták meg a nemzeti hadsereg (Prónay Pál) tisztjei. Az ő kálváriáját szeretnék filmre vinni Patak Márta kiadás előtt álló (werkfilm)regényének fikcióbeli főszereplői, Lívia, a rendező és Juli, a forgatókönyvíró. A Nyitott mondat öt héten át közölt folytatásokban részleteket az alaposan dokumentált tényeket és laza szövésű, jelen idejű háttércselekményt forgatókönyvszerű szerkezetben megvalósító regényből.
Kormánypárti segédlettel "hősökké" avatták a vérengzéseikről hírhedtté vált fajvédő különítményeseket.
Aligha van hírhedtebb tette az 1919 augusztusa után tomboló ellenforradalmi tiszti különítményeseknek, mint az 1920. február 17-i Somogyi-Bacsó-gyilkosság.
Két Horthy-megemlékezést is tartanak hétvégén szélsősjobbosok abból az alkalamból, hogy az egykori kormányzó 1919. november 16.-án vonult be csapatai élén, fehér lovon Budapestre, a hatalomátvétellel egyidőben pedig megkezdődött Magyarországon a fehérterror időszaka, amelynek során a tiszti különítmények több ezer embert gyilkoltak meg.