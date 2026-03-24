Főleg a kisebb településeken tört előre a jobboldali populizmus, a nagyvárosok megmaradtak a baloldali-zöld szövetségek és a pragmatikus mérsékelt erők bázisainak.
A történelem a múltban már számtalan bizonyítékkal szolgált arra, hogy előbb vagy utóbb – de inkább előbb – nagyon magas árat kell fizetnie azért bárkinek, legyen az akár egy egész nemzet, ha a vezetői nemtelen alkut kötnek a gonosszal.
Az EU számára is igen jó hír, hogy a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés nem kerül kormányra. Miután azonban senkinek sincs többsége, így a voksolás élén végzett baloldali szövetségnek sem, így egyelőre a kormányalakítás sokismeretlenes egyenletnek tűnik.
A radikális pártok ellen lépett fel a francia nemzeti tizenegy több sztárja. A populisták és az együttes közötti feszültség több évtizedes múltra tekint vissza.
Gyökeres változások várhatóak az ország belpolitikájában, különösen azután, hogy a mérsékelt jobboldali párt, a Republikánusok, történelme során először a szélsőjobboldallal szövetkezik a parlamenti választáson.
A szélsőségek elleni összefogás ezúttal is megakadályozta a francia szélsőjobb diadalát, de Macron elnök is komoly pácba került.
A francia szocialisták annyira meggyengültek pénzügyileg az idei, számukra balul elsült elnök-, illetve parlamenti választások után, hogy kénytelenek eladni a párizsi pártközpont épületét.
Emmanuel Macron pártja nagy győzelmet aratott a francia parlamenti választás második fordulójában. Az elnök biztosan kormányozhat.
A vasárnapi francia parlamenti választás második fordulójának tétje az, hogy Emmanuel Macron pártja megszerzi-e az abszolút többséget, amely nélkül nehéz lesz megvalósítania programját.
Kiválóan szerepelt a francia elnökválasztás első fordulójában Emmanuel Macron elnök pártja.
Hivatalosan is benyújtotta lemondását szerda este Bernard Cazeneuve francia miniszterelnök és kormánya, miután az alkotmánytanács jóváhagyta Emmanuel Macron köztársasági elnökké választását - közölte szerda este a francia elnöki hivatal.
A józan ész vasárnapi győzelme ellenére Emmanuel Macron számára nem lesz kegyelmi idő. Minden idők legfiatalabb francia köztársasági elnöke máris készülhet a júniusi parlamenti választásra.
Visszalépett a francia elnökválasztási küzdelemból a Zöld Párt jelöltje, Yannick Jadot. A politikus a France 2 csatornán jelentette be, hogy nem indul, s egyben közölte azt is, hogy a Szocialista Párt jelöltje, Benoit Hamon támogatására szólítja fel pártjának szavazóit.
Benoit Hamon lesz a francia baloldal jelöltje a tavaszi elnökválasztáson. Az első részeredmények szerint a volt oktatási miniszterre az előválasztás vasárnapi második fordulójában részt vett francia állampolgárok 58,65 százaléka adta a voksát - jelentette be a francia Szocialista Párt által rendezett előválasztás szervezőbizottsága.
A francia napilapok címlapjukon számoltak be hétfőn Francois Fillon volt miniszterelnök nagyarányú, több mint kétharmados győzelméről a jobboldal államfőjelölt-választásán, szerkesztőségi írásaikban ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a konzervatív politikus számára a neheze még hátravan az elnökválasztási győzelemhez.
Francois Fillon volt miniszterelnök áll az élen a francia jobboldal elnökjelölt-állító választásának első fordulójában a szavazatok ötven százalékának összesítése alapján. A volt miniszterelnökre a vasárnapi előválasztáson részt vett francia állampolgárok 43,6 százaléka adta a voksát.
Elismerte vereségét Nicolas Sarkozy volt államfő (2007-2012) vasárnap a francia jobboldal elnökjelölt-állító választásának első fordulójában, ahol az előzetes eredmények alapján a szavazatok 21 százalékával a harmadik helyen végzett, így nem jutott be a második fordulóba.
Csúcsra járatták a kampányt a jobboldali francia Republikánusok a vasárnapi előválasztás első fordulójának finisében. Az utolsó televíziós vita megerősítette azt a trendet, amely szerint egyre jobb a választók véleménye Francois Fillon volt külügyminiszterről.
Üdvözölték a Marine Le Pen vezette Nemzeti Front vereségét a regionális választások második fordulójában a hétfői francia napilapok, amelyek "mindenki számára vereségként", és "győztes nélküli választásként" értelmezték az eredményt.
A francia regionális választás végeredménye szerint a 13 régióból hétben a jobboldali Republikánusok, ötben a szocialisták, egyben – Korzikán – pedig egy regionális párt győzött, a szélsőjobboldali Nemzeti Front azonban egyben sem.
Jóváhagyta Franciaországban hétfőn a jobbközép Köztársaságiak vezetőségi ülése a pártelnök, Nicolas Sarkozy volt államfő előző este bejelentett stratégiáját a regionális választások második fordulójára. Eszerint a legnagyobb francia ellenzéki párt nem lép szövetségre a kormányzó szocialistákkal és nem lépteti vissza az első fordulóban harmadik helyen végzett jelöltjeit annak érdekében, hogy megakadályozzák a szélsőjobboldal hatalomra jutását a régiókban.
Történelmi sikert aratott a szélsőjobboldali Nemzeti Front (FN) Franciaországban a vasárnap megrendezett helyhatósági választásokon. Egyes felmérések szerint a szavazatok 27,2, más szerint 30,8 százalékát szerezte meg a Marine Le Pen vezette formáció.
A szélsőjobboldali Nemzeti Front (FN) a szavazatok 30 százalékával megnyerte vasárnap a francia regionális választások első fordulóját, méghozzá viszonylag magas, 50 százalékos részvétel mellett - derült ki a France2 közszolgálati televízió által ismertetett exit poll eredményekből.
Amint az előre várható volt, az ellenzéki jobboldal nyerte meg a francia helyhatósági választást. A Nicolas Sarkozy volt elnök által irányított UMP és szövetségese, az UDI a 101 megyéből 64-70-ben szerezte meg a többséget.
Marine Le Pen elvesztette a fogadást – írták francia lapok. Bár a Nemzeti Front elnökasszonya a vasárnapi helyhatósági voksolás előtt azt állította, száz százalékig meg van győződve arról, hogy pártja megnyeri a voksolást, ez mégsem következett be. Ugyanakkor a FN folytatja fokozatos térnyerését a francia belpolitikában.
Az első becslések szerint a szavazatok 32 százalékával a jobbközép Népi Mozgalom Uniója (UMP) végzett az élen vasárnap a francia helyhatósági választások első fordulójában.