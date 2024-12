Iszlamisták rendőrkézen

Három személyt tartóztattak le Boszniában azzal vádolva őket, hogy kapcsolatban állnak az Iszlám Állammal (IS). A letartóztatásokra még hétfőn, Velika Kladusában került sor. Közlések szerint a gyanúsítottaknál fegyvereket, illetve az IS zászlaját is megtalálták. A SIPA hírügynökség úgy tudja, hogy kézigránátokat, aknákat, lőszereket, késeket is elkoboztak.