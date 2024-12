Kormányfői találkozó lesz Kazanyban

A szokásokkal ellentétben nem a következő vizes világbajnokság rendezője, Budapest főpolgármestere veszi át a hét végén az oroszországi Kazanyban a FINA zászlaját. Tarlós István helyett Orbán Viktor utazik, amit még kedden hivatalosan is megerősítettek. Tegnap aztán az is kiderült: magyar-orosz kormányfői találkozó is lesz Kazanyban.