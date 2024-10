Klímabarát mentőcsomagokat sürget a Greenpeace

A magyarok döntő többsége egyet ért abban, hogy a vírusválság miatti gazdasági intézkedések segítsék az éghajlat- és környezetvédelmet is. Egyelőre azonban az is kérdés, hogy az Orbán-kormány mikor szünteti be a szennyezők támogatását.