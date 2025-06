Első az emberség, II. a kerület, a pártot pedig látni sem lehet

Előnyös helyzetben van, mert jó állapotban vehette át az önkormányzatot, a zöldnek és gazdagnak ismert kerületet, ahol gyerekjáték zöld programot megvalósítani, és a szociális problémák sem lehetnek súlyosak – sokakban ez a kép él a II. kerületről. Őrsi Gergely polgármester árnyalja a képet, ahogy a köztereket is, zöldítéssel, biodiverzitással. Pártpolitikával, így jelölőszervezete, az MSZP vívódásaival sincs ideje foglalkozni, a részvételi demokráciával viszont annál több. A skandináv modellt idéző gyakorlatok – úgy is, mint valódi konzultációk – időigényesek, de jelenleg az idő is a kerületnek dolgozik, oligarchák helyett.