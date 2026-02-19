Politikusok és közbeszerzések

A politikusok általában visszaélnek az állami hatalommal, és az adófizetők pénzével. Nyugodtam írjuk le: "Már a görögök is….” A rendszerváltás előtti korrupció döntően fogyasztási cikkek megszerzésére irányult. Kornai Jánostól és Hankiss Elemértől tudjuk, hogy a „hiánygazdaság” azt eredményezte, hogy a magát kiváltságosnak tekintő politikai elit - a pozícióit kihasználva - elsődlegesen az élvezeti cikkek, szabadidős programok, a kulináris, a vadászati (és azzal összekötött szexuális) élvezetek terén igyekeztek a tiltott gyümölcsökre szert tenni. A 70-es évek slágere a gyermek felvétele az egyetemre és a nyugati utazás – belügyileg engedélyezett - lehetősége volt. A kivételes alkalmat a tanácsi bérlakás, a soron kívüli személygépkocsi kiutalás (Zsiguli), és a balatoni telek (200 négyzetméter) bérlete, majd megvásárlása jelentette.