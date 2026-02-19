Az Orbán-kormány megosztó politikája és retorikája megszabadított minket a valóságunkkal kapcsolatos szellemi erőfeszítésektől. Mondjuk gondolkodás nélkül, amit hallunk inflációról, a Nyugat, Soros György alantas szándékairól, illiberalizmusról, klíma- és energiaválságról – vagy pontosan az ellenkezőjét. Miközben alig tudunk valamit ezekről a jelenségekről, szereplőkről, fogalmakról. A globális elit nem konspirációk mentén működik, nem úgy, hogy Soros György terveket ír egy agyközpontban, és utasítja a brüsszeli politikusokat Magyarország szívatására. Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus, egyetemi docens talán ezért is vágott bele egy könyvsorozatba, amelynek köteteiben próbálja közérthetően bemutatni a mai gazdaság működését, annak politikai és ökológiai összefüggéseit. Az eddig megjelent három könyv, A globális elit, a Válság és infláció és a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás kellemes elrugaszkodás a napi politikai diskurzusok posványából.
A jelenlegi politikai paletta egyik szereplőjével sem tud szövetséget elképzelni a párttá alakuló Momentum Mozgalom elnöke. Fekete-Győr András a Klubrádió Esti gyors című műsorában beszélt arról, hogy céljuk az elmúlt 27 politikai elitjének nyugdíjazása, illetve egy szélesebb adományozói kör kiépítése.
Van egy csodálatos álmom, miszerint Polt Péter legfőbb ügyész sorban letartóztatja a politikai, gazdasági, kulturális elit prominenseit, végül bemegy a saját irodájába és letartóztatja önmagát is.
Az LMP vadgazdálkodási visszaélések gyanúja miatt feljelentést tett a rendőrségen - közölte Sallai R. Benedek, a párt országgyűlési képviselője hétfői sajtótájékoztatóján. A párt információi szerint ugyanis erdészeti vezetők igen nagy értékű vadakat lőttek ki térítésmentesen és rendszeresen vadásztattak politikai vezetőket.
Hiba lenne azt állítani, hogy a most lezajlott osztrák elnökválasztás, amelyet a független, de a Zöldek pártja által támogatott jelölt nyert, tulajdonképpen ébresztőt jelenthet a két, II. világháború óta regnáló osztrák pártnak, Ausztria Szociáldemokrata Pártjának és az Osztrák Néppártnak. Az elnökválasztás eredménye inkább egy ájulást okozó masszív fejbevágáshoz hasonlítható. A választás eredményét kiváltó ok egy világszerte tapasztalható jelenség: a politikai elit, az uralkodó osztályok teljesen elszakadtak a választóktól.
Brazíliában egyre mélyebbé válik a politikai válság. Rodrigo Janot államügyész az ország történetének legnagyobb korrupciós botrányában egy sor ismert politikus, köztük Luiz Inácio Lula da Silva ellen is eljárást kezdeményezne. Janot azt indítványozta a legfelsőbb bíróságnál, hogy kezdjék meg a nyomozást Lula és további 60 személy, köztük miniszterek ellen. Lapértesülések szerint közéjük tartozik Dilma Rousseff kabinetfőnöke, Jaques Wagner is.
Az LMP megtiltaná az offshore cégek jelenlétét a letelepedésikötvény-bizniszben, a párt szerint ugyanis ezen társaságok mögött a magyar politikai elit áll és rabolja végig az országot.
A közeljövő nemzeti választásain Európában az újhullámos, radikálisabb pártok leváltják a politikai elitet, ha az továbbra is ideológiák, és nem a választók által érzékelt valóságos problémák mentén kezeli a gazdasági és egyéb válságokat - áll a Nézőpont Intézet elemzésében.
A politikusok általában visszaélnek az állami hatalommal, és az adófizetők pénzével. Nyugodtam írjuk le: "Már a görögök is….” A rendszerváltás előtti korrupció döntően fogyasztási cikkek megszerzésére irányult. Kornai Jánostól és Hankiss Elemértől tudjuk, hogy a „hiánygazdaság” azt eredményezte, hogy a magát kiváltságosnak tekintő politikai elit - a pozícióit kihasználva - elsődlegesen az élvezeti cikkek, szabadidős programok, a kulináris, a vadászati (és azzal összekötött szexuális) élvezetek terén igyekeztek a tiltott gyümölcsökre szert tenni. A 70-es évek slágere a gyermek felvétele az egyetemre és a nyugati utazás – belügyileg engedélyezett - lehetősége volt. A kivételes alkalmat a tanácsi bérlakás, a soron kívüli személygépkocsi kiutalás (Zsiguli), és a balatoni telek (200 négyzetméter) bérlete, majd megvásárlása jelentette.
Az LMP törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy a megbízatásuk kezdetén és végén is kötelezően vessék vagyonosodási vizsgálat alá a politikusokat és másokat is, akik közpénzzel gazdálkodnak – jelentette be a párt társelnöke budapesti sajtótájékoztatóján.
Az LMP szerint az adóhatóságnak automatikusan és rendszeresen vizsgálnia kellene a politikai elit vagyongyarapodását. Az ellenzéki párt törvényjavaslatot tervez benyújtani ez ügyben, miközben petíciót fogalmaz meg és aláírásgyűjtésbe kezd – ezt Schiffer András, az LMP társelnöke és Hadházy Ákos, volt fideszes szekszárdi önkormányzati képviselő jelentette be pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.