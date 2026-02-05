A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke hívott össze „békéltető” fórumot, a tiszások távol maradtak a rendezvénytől.
Csökkent azoknak a településeknek a száma, ahol roma nemzetiségi választást is tartottak június 9-én. A visszaesés nem drasztikus, de nem is elhanyagolható mértékű.
"Tudjátok nagyon jól, hogy a képviselők eleve az önkormányzatból nem is finanszírozhatók, mert ezt a törvény sem engedi. Innentől kezdve egyedül az intézményhálózat volt, van és lesz, aki benneteket fog tudni foglalkoztatni törvényesen, biztonsággal" – a RomNet hírportál hozta nyilvánosságra azt a hanganyagot, amelyen a Farkas Flórián elnöksége idején gazdasági vezetőként dolgozó Bence Gáborné beszél arról, hogy az intézményhálózaton keresztül szerveznék ki az állami támogatást a volt vezető, jelenlegi miniszterelnöki biztos híveihez.
Jelöltek hiányában nem tartják meg Pest megyében az időközi roma területi nemzetiségi önkormányzati választást, amelyet március 20-ára írtak ki, legközelebb 2019-ben lehet választani - közölte a Pest megyei önkormányzat főjegyzője.
Feloszlatná az Országos Roma Önkormányzatot (ORÖ) Hegedüs István, a szervezet jelenlegi elnöke. A hivatalából a Fővárosi Kormányhivatal szerint január 18-án jogellenesen elmozdított Hegedüs úgy tartja, hogy a jelenlegi 47 tagú önkormányzat jelentős része megvásárolható.
Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) által koordinált, botrányos Híd a munka világába ötmilliárdos költségvetésű uniós foglalkoztatási program támogatási összegét a felével, közel két és fél milliárd forinttal csökkentették - írja a RomNet. A legfrissebb Magyar Közlönyben található a döntés.
Több száz millió forintos visszaélések történtek 2011 óta az Országos Roma Önkormányzatnál (ORÖ), a szervezet "alternatív vizsgálóbizottsága" újabb és újabb feljelentéseit dokumentumokkal tudja alátámasztani - mondta Makai István, a hattagú vizsgálóbizottságba két tagot delegáló Roma Polgári Tömörülés elnöke csütörtökön
Határozatképtelenség miatt elmaradt az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) hétfőre összehívott rendkívüli közgyűlése, amelyet a Híd a munka világába programmal kapcsolatban tett, visszaélésekről szóló állítások miatt kezdeményeztek ORÖ-képviselők.
Az LMP szerint kormányzati segítséggel herdálja el az ország az uniós forrásokat. A párt antikorrupciós szakszóvivője pénteki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az Országos Roma Önkormányzat szerinte "a semmire" költött el 300 millió forintot a romák munkavállalását segítő forrásból.
Helybenhagyta a Pécsi Ítélőtábla kedden jogerősen Sárközi János József, a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének büntetését, akit korábban felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtottak, mert pénzért akart lakáshoz juttatni két rászorulót.