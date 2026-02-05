ORÖ-botrány - Az elnök Farkas Flórián strómanja

"Tudjátok nagyon jól, hogy a képviselők eleve az önkormányzatból nem is finanszírozhatók, mert ezt a törvény sem engedi. Innentől kezdve egyedül az intézményhálózat volt, van és lesz, aki benneteket fog tudni foglalkoztatni törvényesen, biztonsággal" – a RomNet hírportál hozta nyilvánosságra azt a hanganyagot, amelyen a Farkas Flórián elnöksége idején gazdasági vezetőként dolgozó Bence Gáborné beszél arról, hogy az intézményhálózaton keresztül szerveznék ki az állami támogatást a volt vezető, jelenlegi miniszterelnöki biztos híveihez.