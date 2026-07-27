Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap.
A 27 éves sofőr helyi lakos, a rendőrök őrizetbe vették.
A tüntetők a héten Seattle belvárosában barikádokat emeltek a rendőrség helyi épülete elé, s a városvezetés a további konfliktusok elkerülése érdekében elrendelte a rendfenntartók kivonását a körzetből.
A 27 éves áldozat állapota stabil, a karját érte a lövés.
A szerkezet a Google új épületén dolgozott, amikor egyszer csak lezuhant az alatta elhaladó autókra.
A fegyveres egy kereszteződésben nyitott tüzet, két autós életét vesztette. A gyanúsítottat őrizetbe vették a rendőrök.
Richard Russell utolsó szavai miatt sokan öngyilkosságra gyanakodnak.
Legkevesebb hatan meghaltak és több tucatnyian megsérültek, amikor kisiklott és részben egy autópályára zuhant egy személyvonat hétfőn az Egyesült Államokban, Washington államban - közölték helyi hatóságok és az egészségügyi szolgálatok. Az állam kormányzója, Jay Inslee szükségállapotot hirdetett az emberéletben és infrastruktúrában elszenvedett veszteségekre hivatkozva - számol be a tragikus balesetről az Euronews.
Azt ugye senkinek sem kell bizonygatni, hogy a macskák az egyik legkülönösebb lények, akik az ember közelségében élnek. Ezt a rajongók, a csak kedvelők, a közömbösök, de még a távolságtartók is elismerik. ( utálkozókkal nem foglalkozunk.) Bájosak, önzőek, magabiztosak, önállóak, akaratosak, és úgy el vannak telve maguktól, hogy időnként rosszul mérik fel kétség kívül impozáns képességeiket, és akkor nagy baj van.
Seattle városa pert indít a Trump-kormány ellen a költségvetési támogatás beígért de még el nem határozott megvonása miatt.
Az első jelentések szerint 2-6 sebesültje lehet egy Seattle környéki középiskolában kitört lövöldözésnek.
Hét hónapos szünet után - magyar idő szerint péntek hajnalban - kezdetét veszi a tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) 2014-es bajnoksága. Az idénynyitón hagyományosan a címvédő, azaz most a Seattle Seahawks az egyik résztvevő.
Őrizetbe vette a rendőrség azt a 26 éves férfit, aki egy diákot meggyilkolt, három másikat megsebesített a Seattle Pacific Egyetem campusán. A lövöldöző nem a keresztény egyetem diákja volt.
Autókra zuhant és felrobbant kedden Seattle-ben a KOMO-TV televízió hírműsorának helikoptere.