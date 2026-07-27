Valódi szuperhősök - Így mentik a bajba jutott cicákat Seattle-ben (Videó)

Azt ugye senkinek sem kell bizonygatni, hogy a macskák az egyik legkülönösebb lények, akik az ember közelségében élnek. Ezt a rajongók, a csak kedvelők, a közömbösök, de még a távolságtartók is elismerik. ( utálkozókkal nem foglalkozunk.) Bájosak, önzőek, magabiztosak, önállóak, akaratosak, és úgy el vannak telve maguktól, hogy időnként rosszul mérik fel kétség kívül impozáns képességeiket, és akkor nagy baj van.