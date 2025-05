Lakner Zoltán: „itt tényleg engem is sértegetnek”

Ennek a közösségnek a tagjai - én is, mi is, más is - élünk, úgy, ahogy eddig, nincs ebben semmi különös, semmiféle fenyegetést nem jelentünk a társadalomra. Sőt, épp azon kellene változtatni, hogy bármilyen társadalmi csoport tagjai fenyegetve kell érezzék magukat Magyarországon - mondja Lakner Zoltán, aki a múlt héten nyilvánosságra hozta, melegként él, családban, békében, szeretetben. A politikai elemző úgy véli, az embernek el kell jutnia oda, hogy fölszólal legalább magáért, az ellenzéknek pedig nem szabad tovább félni attól, hogy toleránsabb, szolidárisabb, egyenlőbb társadalmat követeljen.