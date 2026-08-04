A tavalyi történelmi terméskiesés után idén újabb csapások érték a magyar gyümölcstermesztést: a tavaszi fagyokat rendkívüli aszály követte, így több gyümölcsfaj esetében a 2025-ösnél is gyengébb termés várható. A FruitVeB szerint a helyzet annyira súlyos, hogy egyre több termelő hagyhat fel végleg a gazdálkodással.
Az zöldség- gyümölcs ágazatban az áfacsökkentés olyan lépés lenne, ami levegőhöz juttatja a hazai termelőket, ám ennek eredményeinek megőrzéséhez további lépések lehetnek szükségesek.
A magyarországi gazdáknak leginkább az észak-afrikai termesztőkkel kell megküzdeniük a roppant árérzékeny piacon. Az olcsó import már a szezonban is kikezdi a belföldi kínálatot.
Különösen a mezőgazdaság egyes szektoraiban. Lehet, alig akad majd, aki leszedi a termést.
Az ágazat számára ez ma már az időjárásnál és a tőkehiánynál is nagyobb problémát jelent.
A klímaváltozás okozta egyre szélsőségesebb időjárás, a terméskiesés, a drága és kevés munkáskéz okozta áremelkedést egyre kevesebben tudják megfizetni.
A termelési költségek, az infláció, a bérkiáramlás csökkenése, a covid járvány okozta gazdasági visszaesés mindenképpen fékezi a keresletet és az árakat a zöldség-gyümölcs piacon.
A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) szaktanácsadója szerint azonban a szeszélyes időjárás nem okozott volna ekkora terméskiesést, ha korszerű ültetvények lennének az országban.
A mezőgazdaság, illetve az élelmiszeripar is megsínylette a koronavírus-járványt. A forgalom-, s így a bevételkiesés mellett időjárás alakulása is gondot okozott.
Húsvét után megindulhat a sertéshús árának mérsékelt csökkenése. A zöldség-gyümölcs ágazatban viszont óriási a bizonytalanság.
A termelők a megváltozott időjárást okolják.
Idén januártól folyamatosan nőnek a fogyasztói árak, különösen az élelmiszerek drágultak. A rossz hír, hogy ez a tendencia – különösen sertéshúsnál – folytatódik.
Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és gyümölcsök nem elengedő bevitele állhat.
Az infláció egyik motorja az élelmiszerek, azon belül is a zöldségek és egyes gyümölcsök árának a dinamikus emelkedése. Csökkent az export, a termőterület és a termelési kedv is a kertészeti ágazatban.
Az időjárási tényezők, mint az aszály vagy épp az özönvízszerű esők fontos szerepet játszanak a drágulásban. Kérdés, mit tehetünk, hogy a szélsőséges viszonyok közepette is legyen mit - elérhető áron - az asztalra tenni.
Átlagosan csak napi 262 gramm zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak a magyarok, a legkevesebbet a kisgyermekes családok. Ezzel a mennyiséggel az Európai Unióban az utolsók között vagyunk: a WHO szerint ideális zöldség- és gyümölcsbevitel ennek közel a duplája lenne; 400 gramm.
A szükséges zöldség és gyümölcsmennyiség harmada elérhető, gabonából viszont másfélszeres a globális többlettermelés.
Közel minden harmadik vásárlói kosárba kerül friss zöldség vagy gyümölcs, friss áru vásárlásakor pedig fontos a fogyasztóknak, hogy magyar eredetű terméket vásároljanak - derül ki a GfK Hungária legfrissebb felméréséből, amelynek eredményeit kedden juttatta el az MTI-nek.