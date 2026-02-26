A magyarok csaknem 80 százaléka megszorításokra számít a parlamenti választás után

választás;Fidesz;felmérés;Orbán Viktor;közvélemény-kutatás;megszorítások;kormányváltás;aHang;társadalmi válság;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2026-02-26 13:50:00 CET

Az aHang által februárban rendelt reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a magyarok 46 százaléka részben vagy teljesen számít arra, hogy társadalmi válság alakulna ki, ha folytatódna Orbán Viktor kormányzása. Megszorításokkal inkább egy újabb Fidesz-győzelem, mint egy tiszás kormányváltás esetén számolnak.

Pénzügyi megszorításokra számítanak a magyarok a választások után, és a lakosság szerint inkább egy újabb Fidesz-győzelem eredményezne társadalmi válságot, mintsem egy kormányváltás – derül ki az aHang megbízásából a 21 Kutatóközpont által végzett, lapunkhoz csötörtökön eljuttatott felmérésből.

A civil szervezet által februárban rendelt reprezentatív közvélemény-kutatásban a választások utáni válságokkal és megszorításokkal kapcsolatos várakozásokat elemezték. Két külön kérdésben vizsgálták, hogy mennyire tartanak attól a választópolgárok, hogy társadalmi válságot okozna egy kormányváltás vagy egy esetleges újabb Fidesz-győzelem. Majd azt is megkérdezték, hogy szerintük a különböző választási végeredmények milyen formában járnának gazdasági megszorításokkal.

Kormányváltás esetén a megkérdezettek 36 százaléka egyáltalán nem vagy csak kicsit tart attól, hogy társadalmi válság alakulna ki a választásokat követően, míg 28 százalék inkább, vagy teljes mértékben tart attól, hogy ilyesmi bekövetkezik. Egy esetleges újabb Fidesz-győzelem esetén azonban már borúlátóbbak a választók.

A magyarok 32 százaléka gondolja azt, hogy nem valószínű, hogy társadalmi válságot okozna, ha folytatódna Orbán Viktor kormányzása, azonban 46 százalék részben vagy teljesen számít arra, hogy társadalmi válság alakulna ki, ha a Fidesz maradna hatalmon.

„Hiába a kormány folyamatos háborús és egyéb riogatása, a teljes társadalmat vizsgálva az mondható el, hogy ennek ellenére is a Fidesz-győzelemtől tartanak jobban a választók” – olvasható az aHang elemzésében. A felmérésből az is kiderül, hogy a magyarok közel 80 százaléka valamilyen formában megszorításokra számít a választások után, mindössze 5 százalékuk gondolja ennek ellenkezőjét, bármi is lesz a szavazás eredménye.

A megkérdezettel 23 százaléka gondolja azt, hogy inkább Fidesz-győzelem esetén várhatóak megszorítások a választások után, míg 21 százalék szerin ez inkább Tisza-győzelem esetén jelentkezne.

Figyelemre méltó adat, hogy a magyarok 37 százaléka arra számít: a választások végeredményétől függetlenül megszorítások jönnek. Az aHang elemzése szerint a teljes társadalom 60 százaléka tehát azzal számol – 23 százaléknyian csak akkor, ha a Fidesz győzne, plusz 37 százalék pedig mindkét esetben egyformán –, hogy ha a kormánypártok ismét megnyerik a választásokat, pénzügyi megszorítások jönnek.

Az adatfelvételt a 21 Kutatóközpont végezte. A hibrid adatfelvétel 2026. január 28. és február 2. zajlott 1000 fő megkérdezésével.