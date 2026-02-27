Az Európai Parlament döntését semmibe véve ideiglenesen életbe lépteti a Mercosur-egyezményt az Európai Bizottság

Európai Unió;Európai Bizottság;Európai Néppárt;Ursula von der Leyen;Mercosur;Tisza Párt;

2026-02-27 18:58:00 CET

A Tisza Párt elfogadhatatlannak minősítette az Európai Bizottság döntését.

Hiába szavazta le az Európai Parlament, az Európai Bizottság a széles körben vitatott Mercosur-megállapodás ideiglenes végehajtása mellett döntött - írja a Politico. Mint ismert, miután az Európai Tanács jóváhagyta az egyezményt, az EP januárban az Európai Unió Bíróságához küldte a tervet felülvizsgálatra, amellyel a végleges ratifikációt befagyasztották, előreláthatólag két évre.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azzal indokolta az Európai Parlament döntését semmibe vevő lépést, hogy „széles körben konzultált mind az uniós tagállamokkal, mind a törvényhozókkal”, és azért cselekedett, hogy „stratégiai lépéselőnyt biztosítson” az éles verseny közepette. Csakhogy a lépést több tagállam - például Franciaország, Lengyelország és Magyarország is (ebben történetesen a Tisza Párt és a Fidesz is hasonló állásponton van) - élesen ellenzi, uniós gazdák pedig tüntetést is tartottak miatta Brüsszelben, a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi egyezmény ugyanis igen hátrányosan érintené őket és álláspontjuk szerint a megélhetésüket is veszélyeztetné.

Emmanuel Macron francia elnök a döntésre reagálva közölte, az Európai Bizottság egyoldalúan döntött a Mercosur életbe léptetéséről az uniós törvényhozók feje fölött, egy befolyásos francia mezőgazdasági lobbicsoport, az FNSEA pedig úgy értékelt: „A jogszabályok keresztülnyomása, az Európai Bíróság elé utalás figyelmen kívül hagyása, a tagállamok és a parlamenti képviselők megkerülése: ez a demokrácia elfogadhatatlan tagadása.”

A Tisza Párt európai parlamenti delegációja szintén tiltakozásának adott hangot a döntés miatt. Közleményükben azt írták, az Európai Bizottság döntése elfogadhatatlan. „Az ilyen horderejű lépés nem mehet a Parlament érdemi jóváhagyása nélkül, különösen miközben a Bíróság vizsgálja a jogszerűséget” - jelezték.

Jessika van Leeuwen holland európai parlamenti képviselő, aki Ursula von der Leyenhez és a Tisza Párthoz hasonlóan az Európai Néppártban politizál, szintén úgy fogalmazott, hogy a Mercosurral kötött kereskedelmi megállapodás ideiglenes végrehajtása antidemokratikus. Az EU, amely mindig a jogállamiság elveiről beszél, itt megsérti a saját döntéshozatali folyamatát. Bernd Lange német szociáldemokrata politikus, az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke azonban üdvözölte az uniós bizottság lépését, hozzátéve, „kivételes helyzetben vagyunk, ahol az Európai Parlament csak az Európai Bíróság után dönthet. Ugyanakkor a nemzetközi kereskedelmi szabályokat mások folyamatosan megsértik” - indokolt. Antonio Tajani olasz külügyminiszter szintén pártolta az antidemokratikus intézkedést. „Ez pozitív lendületet ad az exportunknak, amely továbbra is hozzájárul Olaszország gazdasági növekedéséhez” - vélekedett az X-en.

Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi főképviselője úgy magyarázta a történteket: „Vannak közöttetek néhányan, akik azt mondják, hogy megfosztjuk az Európai Parlamentet a szavazati jogától. Nem, nem mi küldtük az Európai Bírósághoz, szavazhattak volna erről a megállapodásról. Úgy döntöttek, hogy az Európai Bírósághoz küldik, amit én teljes mértékben tiszteletben tartok.”