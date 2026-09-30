Königsbergből Kalinyingrád – Egy exklávé története

Ha az ember földrajzi atlaszt lapozgat, két Oroszországot találhat. Az egyik hatalmas, és a balti államoktól a Csendes-óceánig tart. A másik kicsi; a 15 ezer négyzetkilométer területű régió Lengyelország, Litvánia és a Balti-tenger közé ékelődik. Ugyanezen a területen egy történelmi atlaszban, a középkori lapokon a Német Lovagrend nevű államalakulat található. Milyen összefüggés van a kettő között?