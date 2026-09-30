Az észak-atlanti szövetség felelőtlen retorikának nevezte Moszkva figyelmeztetését, amely szerint Oroszország kész teljes fegyvertárát bevetni – beleértve nukleáris eszközeit is –, ha a védelmi szervezet megpróbálná elszigetelni az exklávét. A vita a balti térség elleni hibrid incidensek közepette éleződött ki.
Moszkva szólt is gyorsan, hogy ebben az esetben akár atomcsapás is érkezhetne válaszként.
A lengyel diplomácia számított az orosz fél reagálására, ez viszont nem jelenti azt, hogy helyes döntésről van szó Moszkva részéről - közölte Pawel Wronski.
Ha az ember földrajzi atlaszt lapozgat, két Oroszországot találhat. Az egyik hatalmas, és a balti államoktól a Csendes-óceánig tart. A másik kicsi; a 15 ezer négyzetkilométer területű régió Lengyelország, Litvánia és a Balti-tenger közé ékelődik. Ugyanezen a területen egy történelmi atlaszban, a középkori lapokon a Német Lovagrend nevű államalakulat található. Milyen összefüggés van a kettő között?
Észtország, Lettország és Litvánia a hétvégén sikeresen levált az orosz és a belarusz villamosenergia-hálózatról, és csatlakozott az Európai Unió hálózatához, nagyban növelve ezzel a balti régió energiabiztonságát.
A tagállamoknak viszont ellenőrizniük kell, hogy a szállított áruk mennyisége az elmúlt 3 év átlagán belül marad-e.
A Kreml nemrég ismét válaszlépésekkel fenyegetőzött abban az esetben, ha nem állítják helyre a tranzitot.
Tizenötezer négyzetkilométeres, egymillió lakosú tüske a NATO oldalában. A Kreml hazugságokkal és fenyegetésekkel próbál pánikot kelteni.
Bekérették kedden az orosz külügyminisztériumba Markus Ederer moszkvai uniós nagykövetet a kalinyingrádi tranzit litvániai korlátozása miatt.
Az orosz külügyminisztérium válaszlépésekkel fenyegetőzött abban az esetben, ha a balti ország nem engedi át teljes terjedelmében az orosz exklávéba irányuló áruforgalmat.
A területen nukleáris fegyvereket is állomásoztatnak az orosz erők.
Varsói lapértesülések szerint a magyar állami energiacsoport egy lengyel magáncéggel közösen lehelne életet a kalinyingrádi nukleáris torzóba. Az elképzelés sikere érdekében állítólag Orbán Viktor Mateusz Morawieckit győzködi.
A támadó két embert megölt, majd végezni akart magával.
Vilnius hivatalosan is bejelentette, hogy június ötödikén hozzákezdett egy két méter magas fém védőkerítés építéséhez az orosz határon.
Az orosz hadvezetés korszerű, S-400, illetve a nyugaton SS-26-osként emlegetett, Iszkander típusú rakétákat telepít a kalinyingrádi régióba – jelentette be tegnap a Duma egyik tekintélyes, a Kremllel közeli kapcsolatokat ápoló tagja.
Moszkvát bírálta a NATO amiatt, mert az orosz hadsereg Iszkander típusú légvédelmi rendszert telepített a nyugat-oroszországi enklávéba, Kalinyingrádba.
Lengyelország 50 méteres őrtornyok építését tervezi az orosz enklávé, Kalinyingrád közelében. Varsó azért döntött a lépés mellett, mert Moszkva Iszkander rakétákat telepített a körzetben. Vlagyimir Putyin orosz elnök azt közölte, hogy a rakétákat egy katonai manőver keretében, március közepén vitték be Kalinyingrádba.
Az Európa utolsó diktátorának is nevezett Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök ötletbörzét nyithatna, annyi minden megfordult már a fejében. Legutóbbi ötletével azonban túltett minden eddigin. Nem kevesebbet ajánl Oroszországnak, mint hogy adja át neki a Kalinyingrádi területet.