A jelenlegi klímatörvény nem biztosít megfelelő védelmet a jövő nemzedékeinek. E tényt az Alkotmánybíróság is rögzítette. A civilek kidolgozták az alapokat, most a döntéshozókon a sor.
Ötvenkét évvel ezelőtt Stockholmban, június elején rendezték meg Ember és bioszféra címmel az ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciáját, és az év végén a világszervezet közgyűlése 5-ét világnappá nyilvánította. Június nyolcadika pedig minden évben az óceánoké, legalábbis a naptárban.
Az aktivisták 88 százalékát Latin-Amerikában gyilkolták meg.
Németországban annak köszönhető a környezetvédők előretörése, hogy szakítottak a radikálisokkal. Ha Berlinben kormányra kerülnek, az komoly áttörést jelenthet számukra Európa-szerte.
A valós esetek száma ennél jóval magasabb lehet.
Az osztrák közélet sajátos megfigyelési ügytől hangos: a sértett a Greenpeace, a megfigyelő egy magáncég, az állítólagos megbízó pedig az OMV.
Veszélyeztetik a Balatont, a Fertő-, a tatai Öreg- és a Velencei-tavat is az állami és magánberuházások.
Minden eddiginél több, 212 olyan aktivistát öltek meg 2019-ben, akik földjükért vagy a környezetük védelmében harcoltak.
Kiválóan szerepeltek a környezetvédők a május végi európai parlamenti választáson, s a legújabb felmérések szerint térnyerésük azóta sem állt meg.
Erősen aggályos módszerrel építenek hullámtörőt a dél-balatoni vasútfejlesztés során a vízparton vezető fonyódi pályaszakasz mellé. Környezetvédők jelezték, és ezt fotó is igazolja, hogy olykor a tó vízébe gázoló markolóval építkezik a kivitelező konzorcium, amelynek tagja a felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc cége is. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. szerint nincs ok aggodalomra, a cég a vízminőségre vonatkozó előírások betartásával dolgozik.
A Global Witness nevű nemzetközi civil szervezet, amely elsősorban a világban uralkodó korrupció leleplezésére alakult, jelentést készített a környezetvédők helyzetéről és a rájuk leselkedő veszélyekről. Erről azután döntöttek, hogy Brazíliában megöltek egy kambodzsai újságírót, mert az illegális fakereskedelemről akart írni.
Hiába a környezetvédők tiltakozása, az 1-es villamos meghosszabbításának munkálatai további faáldozatokkal járnak: bár a zöldszervezetek reménykedtek benne, hogy a Szerémi és a Hengermalom úti fakivágások után legalább az Etele úti fasor megmaradhat, erre nem sok az esély. A BKK sajtóirodája lapunknak megerősítette: minden marad a régiben, a fákat kivágják.
Az Alkotmánybíróság elé vinné az LMP után az Együtt-PM is a paksi hitelfelvételről szóló, hétfőn a parlamentben elfogadott törvényt. A megállapodás ugyanis az ellenzéki párt szerint is több érvényben lévő hazai és nemzetközi jogszabályba ütközik. A zöldek hasonlóan vélekednek, az Energiaklub és a Greenpeace azt állítja, hogy a szerződés felveti a tiltott állami támogatás gyanúját. Ezért a két szervezet uniós vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.