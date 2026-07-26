Paks ügye az Unióban

Az Alkotmánybíróság elé vinné az LMP után az Együtt-PM is a paksi hitelfelvételről szóló, hétfőn a parlamentben elfogadott törvényt. A megállapodás ugyanis az ellenzéki párt szerint is több érvényben lévő hazai és nemzetközi jogszabályba ütközik. A zöldek hasonlóan vélekednek, az Energiaklub és a Greenpeace azt állítja, hogy a szerződés felveti a tiltott állami támogatás gyanúját. Ezért a két szervezet uniós vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.