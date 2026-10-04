Válságban van a baloldal, kár, hogy ez az egyedüli dolog, amit a baloldal mondani tud magáról

A mai baloldalnak mintha már csak egyetlen állítása lenne a baloldaliságról. Hogy válságban van. Ezt rágcsálja napestig kiadványokban, podcastokban, vitafórumokon, tudományos dolgozatokban. Egy ideig érdekes és elgondolkoztató ez, de elég hamar meg lehet érteni, és onnantól kezdve halálosan unalmas. Hogyan is lehetne elköteleződni a mai „válságbaloldaliság” mellett, amikor éppen hogy letör minden lelkesedést? Az ember tenne valamit, de erősebb lesz benne a bölcsesség, hogy semmit se tehet. Egyelőre. És még sokáig.