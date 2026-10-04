Rövid, szórakoztató történetek – szilánkok – az alpinista ablaktisztítástól a közép-európai rétesig. Ötödik rész.
A mai baloldalnak mintha már csak egyetlen állítása lenne a baloldaliságról. Hogy válságban van. Ezt rágcsálja napestig kiadványokban, podcastokban, vitafórumokon, tudományos dolgozatokban. Egy ideig érdekes és elgondolkoztató ez, de elég hamar meg lehet érteni, és onnantól kezdve halálosan unalmas. Hogyan is lehetne elköteleződni a mai „válságbaloldaliság” mellett, amikor éppen hogy letör minden lelkesedést? Az ember tenne valamit, de erősebb lesz benne a bölcsesség, hogy semmit se tehet. Egyelőre. És még sokáig.
Manapság nem jut elég idő és energia a pozitív érzelmeinkre. Sulykolják félelmeinket, tapasztaljuk a közélet dolgai iránti közönyt, a politikában a gyűlölködést, hallunk a gondjaikkal küszködőkről, a bizonytalanságban vergődőkről, kimerült páciensekről, kiüresedett párkapcsolatokról.
„Látogatásaink alkalmával a közeli rokonságtól általában tasakos Siót kapott, amit rögtön benyakalt, és be is rúgott tőle, ebből viszonylag könnyen rájöttem, hogy Kálmán bácsi tasakos Sió formájában veszi magához a szokásos adag vodkáját.”
Csaknem két éve, hogy a Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégiuma (TEK) konferenciát szervezett abból az alkalomból, hogy 170 évvel korábban írta meg a 26 éves Karl Marx a Gazdasági-filozófiai kéziratokat. Azt a munkát, amely csaknem száz évig ismeretlenül lapult, s amely a '60-'70-es években a reveláció erejével hatott. A TEK konferenciáján elhangzott előadások most jelentek meg kötetben.
Az Ybl Egyesület idén, Ybl Miklós születésének 200. évfordulóján események egész sorával emlékezik meg az építészről. Az Egyesület a honlapjára felkerült virtuális túrákon több, Ybl által tervezett épületet is bemutat, köztük a Fővámházat, amely jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemnek ad otthont. Azonban a bemutatóból kiretusálták azt a Marx-szobrot, amely ellen a KDNP és az IKSZ indított kereszteshadjáratot az év elején - írja az Átlátszó Oktatás blog.