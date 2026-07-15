Lezárult a Túlbetonozva kampány, amelyre az ország minden részéről érkeztek elrettentő fotók. A képek alapján a beton és térkő országa vagyunk, a rendszerváltozás óta a mezőgazdasági területek csaknem 22 százaléka tűnt el, ami a klímaváltozás egyre durvább jelenléte okán sürgős intézkedéseket és szemléletváltást követel.
A rezsicsökkentés mítosza a háztartások megújuló-alapú ellátását és igénymérséklését, valamint a hálózati- és tárolási fejlesztéseket és fékezi.
Meg kell találni annak a módját, hogy mindenki számára biztosítva legyenek az alapvető emberi szükségletek, miközben tiszteletben tartjuk az életet fenntartó bolygónk határainak egyensúlyát.
A klímaváltozás közvetlen, jól érzékelhető hatásai mellett egyre több olyan jelenségre hívják fel a figyelmet a kutatók, amelyekre korábban nem gondoltunk volna, de ugyancsak a felmelegedés számlájára írhatók.
A megtermelt áram mennyiségének tükrében a napelemek területigénye 60-120-szorosan meghaladja a szélerőművekét – állapítja meg Magyar László környezettudós, az Energiaklub megújulóenergia-szakértője a Másfél fok nevű környezetvédelmi oldalon megjelent elemzésében.
Magyarországon tulajdonképpen már nem található a társadalmi-gazdasági tevékenység hatásaitól mentes táj. Városainkban azonban sokkal több zöldfelületre lenne szükség.
Európában és hazánkban jelenleg nem küzdünk élelmiszer-ellátási problémákkal, azonban a klímaváltozás hatásai ezen a területen is megjelenhetnek.
Az energetikai felújítás után a megszokott kényelem mellett is esik a rezsi.
Modellszimulációk alapján Európában egyre kevesebb havazás várható a következő évtizedekben, helyette télen is esőt kapunk majd.
Ahogy növekszik az átlaghőmérséklet, úgy lesz egyre több nagy mennyiségű csapadékot hozó esőzés. Idén már több országban tapasztalták ezt a hatást, és a helyzet egyre csak romlik.
A világban naponta átlagosan 20 ezer gyereknek kell elhagynia az otthonát a szélsőséges időjárás miatt. Ez óriási traumát jelent számukra.
Jelenleg több mint négymilliárd ember használja aktívan, ez óriási mennyiségű energiafogyasztással jár az adatközpontokban, távközlési hálózatokban és felhasználói eszközökben.
Magyarország frissített uniós energia- és klímatervéből is kimaradtak azok az elképzelések, amelyek forrásokat hozhatnának, javíthatnának a gazdaságon, csökkentenék függőségünket és növelhetnék az emberek jóllétét – fogalmaz több hazai zöld- és civil szervezet.
Az atomenergia-termelést egyre inkább az olyan időjárásfüggő eszközök közé kellene sorolni, mint a szél- és a naperőműveket.
Konkrét ütemtervek nélkül a célkitűzések hitelessége és sikeressége erősen kérdéses.
Ki ne szeretne lakóhelyén kevesebb autót, könnyen elérhető alapvető szolgáltatásokat, parkokat, jó levegőjű környezetet. Ezt kínálja a 15 perces város koncepciója. Budapesten több városrész is jó adottságokkal rendelkezik.
Az orosz-ukrán háború erőteljesen élénkíti a cseppfolyósított földgáz világszintű kereskedelmét, ami viszont mélyrehatóan aláássa a globális felmelegedés fékezésének közös céljait.
Csak a két legalacsonyabb kibocsátású forgatókönyv esetén van esély arra, hogy megelőzzük a hóval és jéggel borított területek átbillenését. Ezért azonnali kibocsátás-csökkentésre van szükség.
Európa partjainak már ma 27-40 százaléka folyamatosan pusztul a nem megfelelő üledékutánpótlás és a túlzott beépítettség miatt, amire az egyre emelkedő tengerszint és gyakoribb heves viharok még inkább ráerősítenek.
Az ultraibolya sugárzásnak káros egészségügyi hatásai is vannak, de a D-vitamin szintézise miatt nélkülözhetetlen.
Míg az ukrajnai háború árnyékában Brüsszel energiahatékonysági terveit is rakétasebességbe kapcsolja, a magyar kormány intézkedései alig érzékelhetők.