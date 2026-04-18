Az emberi természet küzd az ellen, hogy folyamatos félelemben kelljen élnie – magyarázta Sik Endre szociológus, miért tartja elhibázottnak a Fidesz kampányát. Az utcákra vonuló tömeg szerinte elsősorban a rendszer bukását ünnepelte.
A Fidesz emeli a tétet a kampányban, fokozni próbálja a háborús fenyegetés érzését, egyúttal pedig a politikai tér felosztására is felhasználja az ügyet – állítja Mikecz Dániel politológus, aki szerint egyre kevésbé foglalkoztatja a közvéleményt a háború. Bármennyire nehéz helyzetben van is Iványi Gábor egyháza, a lelkészt ez sem tántorította el attól, hogy segélyszállítmányokat vigyen Ukrajnába.
Sik Endre szociológus szerint ritkán látható konszenzus alakult ki a bajai kisfiú gyilkosa ügyében, pont az ilyen esetek hatására kell törvényt módosítani. Kaltenbach Jenő alkotmányjogász ellenben populistának minősítette a pártok reagálását.
Sik Endre szociológust az Orbán-kormány működésének természetrajzáról azután kérdeztük, hogy váratlanul leváltották a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatóját, aki már több mint két évtizede vezette az intézményt.
Sik Endre szociológus szerint az NFL arra is követendő példát mutat, hogyan lehet a sportot jó ügyek és a társadalom szolgálatába állítani.
Jól működik a bűnbakképzés és a félelemkeltés. A jelek szerint az orbáni rendszer nem egyszerűen csak kialakult Magyarországon, nem egyszerűen csak fennmarad, hanem egyre inkább hegemón helyzetbe kerül – mondja a Népszavának adott interjújában Sik Endre szociológus, aki szerint ha a miniszterelnök valakit mellőzni akar, akkor is megjutalmazza valamilyen konccal, amivel érdekeltté teszi az illetőt abban, hogy ne váljon külső ellenséggé.
A fociban is a szokásos módon működik a propaganda: a sikereket felnagyítani, a kudarcokat kicsinyíteni igyekszik – mondja Sik Endre szociológus.
A válságot úgy fogom fel, mint egy természetes kísérletet – mondja Sik Endre szociológus, aki szerint az információözön eddigi eredménye: nemtudás.
A szociológus sértve érezte magát, amiért mostanában nem indult kampány ellene.
A magyarok egymást sem szeretik, pesszimisták, gyanakvóak és sok félelem van bennük – magyarázza Sik Endre, szociológus, hogy miért hatásos a kormány gyűlöletkampánya.
"Ha egy házban nincs is áram, az emberek attól még látják a falu végi óriásplakátot, és akkor is megkapja az Orbán Viktor arcképével ellátott nemzeti konzultációs levelet” - érzékeltette Sik Endre, a Tárki vezető kutatója a Republikon Intézet sajtó- és a médiahelyzetéről szóló konferenciáján, hogy a Fidesz tömegpropagandája ma már olyan helyekre is könnyedén eljut, ahová a hagyományos média üzenetei egyáltalán nem találnak utat.
Erősen aggódunk Európáért, de azt nem gondoljuk, hogy a bevándorlás és a terrorizmus veszélyt jelent a saját életünkre. Ebből is látszik, hogy a „magyarok nem hülyék, ha nem hülyítik őket”. Az idegenellenesség viszont egyre nő. Vezetőink rájátszanak arra, hogy „barbárok vagyunk” – mondta lapunknak Sik Endre szociológus.
Már 70 százalékkal nőtt azoknak a magyaroknak a száma, akik Nyugat-Európában vállalnak munkát. A valós szám még ennél is magasabb lehet – véli Sík Endre is, azonban a Tárki vezető kutatója szerint nincs realitása annak, hogy Nagy-Britannia hazaküldene több százezer magyart. Ennek köszönhetően egyelőre nem áll fenn az a veszély, hogy a hazautalások összege, amely már 3 százalékát adja a magyar gazdaságnak hiányozzon a költségvetésből.