Drámaian nő a kivándorlás - Hihetetlen a Fidesz magyarázata

Már 70 százalékkal nőtt azoknak a magyaroknak a száma, akik Nyugat-Európában vállalnak munkát. A valós szám még ennél is magasabb lehet – véli Sík Endre is, azonban a Tárki vezető kutatója szerint nincs realitása annak, hogy Nagy-Britannia hazaküldene több százezer magyart. Ennek köszönhetően egyelőre nem áll fenn az a veszély, hogy a hazautalások összege, amely már 3 százalékát adja a magyar gazdaságnak hiányozzon a költségvetésből.