A XX. század egyik legnagyobb hatású írója, Thomas Mann a főhőse Colm Tóibín magyarul legutóbb megjelent regényének. A Varázsló gyerekkorától élete végéig kíséri végig a nagy humanistát, aki míg az otthona falain kívül írófejedelem volt, saját családja számára idegen maradt. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége a Népszavának adott interjújában a történelem elől menekülni próbáló Mannról, a magánéleti elhallgatásokból születő alkotói feszültségről, a művészi felelősségről és a politikai kívülállás morális határairól beszélt.
Leginkább az elegancia köti össze Gyárfás Dorka Kulka című könyvét és a Halál Velencében című monodrámát, melyet Kulka János játszik. Alkalmat adnak a személyes reflexióra.
A színész a betegsége óta másodszor lép színpadra Thomas Mann Halál Velencében című novellájából készült egyszemélyes, formabontó darabban.
Hivatalosan is „vasúti szolgálattevő” lett nemrég az ország kedvenc Szabó baktere, Koltai Róbert színművész. Az elismerést negyvenkét évi hűséges szolgálatra hivatkozva adományozta neki a MÁV Pályavasúti Területi Igazgatósága. Az abszurd humoráról híres színművész legújabb filmje is kezdődhetne ezzel a felütéssel, ám ez maga a balatongyöröki rögvalóság. Csakúgy, mint az, hogy a főszereplésével június ötödikén tartották a Thomas Mann regényéből készült, Halál Velencében előbemutatóját a debreceni Páholy Lakásszínház és Irodalmi Szalonban. A darabot a színművész élet- és alkotótársa, Gaál Ildikó adaptálta színpadra és rendezte – kettejükkel beszélgettünk rákoskerti otthonukban.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
Tilmann Lahme A Mannok című kötetének az alcíme Családregény s ami az olvasmányosságot, az események dinamikáját, a szereplők különösségét illeti, a könyv feltétlenül olyan, mintha letehetetlenül izgalmas irodalom- és kultúrtörténeti lektűrt lapoznánk.
Ötórás, háromrészes előadást készített Thomas Mann József és testvérei című regényéből az Örkény Színház, Ascher Tamás és Gáspár Ildikó közös rendezését szombaton mutatják be.
Egy 15 éve megjelent folyóiratpéldány került a kezembe. Apámról vannak benne cikkek, ezek miatt tettem el. Felkeltette figyelmem az egyik írás, melynek szerzőjével – akkor könyvkiadó munkatársa volt – Márai miatt vitába keveredtem. Könyvem fülszövege nem tetszett neki: erősködött, írjam bele, hogy bár nem rokonszenvezett a szocializmussal, jó író volt, ezért jelenhet meg róla könyv. Eszem ágában sem volt ekkora marhaságot leírni – életem végéig pirultam volna.