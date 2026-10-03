Koltai Róbert: Engem az emberek a szeretetükkel támogatnak, az ő szolgálatuk a legfontosabb

Hivatalosan is „vasúti szolgálattevő” lett nemrég az ország kedvenc Szabó baktere, Koltai Róbert színművész. Az elismerést negyvenkét évi hűséges szolgálatra hivatkozva adományozta neki a MÁV Pályavasúti Területi Igazgatósága. Az abszurd humoráról híres színművész legújabb filmje is kezdődhetne ezzel a felütéssel, ám ez maga a balatongyöröki rögvalóság. Csakúgy, mint az, hogy a főszereplésével június ötödikén tartották a Thomas Mann regényéből készült, Halál Velencében előbemutatóját a debreceni Páholy Lakásszínház és Irodalmi Szalonban. A darabot a színművész élet- és alkotótársa, Gaál Ildikó adaptálta színpadra és rendezte – kettejükkel beszélgettünk rákoskerti otthonukban.