Munkahely helyett közmunka

Egymással is vitába keveredett a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az agrártárca régi-új vezetője. Lázár János szerint az elmúlt években sikertelen volt a vidékfejlesztés, Fazekas Sándor viszont elégedett volt az általa vezetett minisztérium teljesítményével. Szakemberek úgy vélik, a lényeg inkább az, hogy milyen lesz az elkövetkező hétéves uniós pénzügyi ciklus vidékfejlesztési gyakorlata. Attól is tartanak az előző ciklus tapasztalatai alapján, hogy ez a pénz is a fideszes érdekköröket, a kormánypárt uralmát erősítheti.