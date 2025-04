Magyarország a besúgók országa lesz, Orbán Viktor valamiről bőszen hallgat – Népszava Hírlevél

politika;Magyarország;Népszava;hírlevél;

2025-04-06 06:00:00 CEST

A megtestesült dehumanizálás

Úgy tűnik, nem elég a tízmillió futballszakértő házmester, az Orbán-kormány azt szeretné, hogy Magyarország a besúgók országa is legyen – derül ki legalábbis abból a két nagy törvénymódosító javaslatból, amelyet a Fidesz a hét elején nyújtott be. Az egyik a drogtörvény szigorítása, amelyben a többi között az szerepel, hogy elterelő kezelésre is csak azok a kábítószer-fogyasztók mehetnek, akik feladják a dealerüket. Ha nem, rács mögé kerülhetnek, valódi megelőzésről pedig gyakorlatilag egy betű sincs benne. A másik a magyar állampolgárság felfüggesztéséről szól annak a „tavaszi nagytakarításnak” a nevében, amelyet március 15-én maga Orbán Viktor hirdetett meg. Eszerint bárki tehet bejelentést a gyanújáról, hogy egy személy vagy szervezet külföldi érdekeket képvisel.

Azt még 2025. január elején a Népszava írta meg először, hogy Magyarországon nő a drogfogyasztás, annak ellenére, hogy a Fidesz már 2020-ra kábítószer nélküli Magyarországot ígért.

Ne vezess, tüntess!

A fenti két példa is illusztrálja, Orbán Viktort jobban érdekli a politika, mint az emberi jogok. Miután a gyülekezési jog korlátozása ellen tüntetők másodjára is elfoglaltak négy budapesti hidat, a miniszterelnök jelezte, egy hónapon belül másodjára is kész a gyülekezési jog korlátozására. A valószínűleg EU-s szabályokat és irányelveket sértő első törvénymódosítás még a Pride betiltását tette lehetővé – annyira, hogy az EP-ben is vitáztak róla.

Ellenzéki oldalon egyébként kivágta a biztosítékot az az interjú, amelyet Bódis Kriszta a Tisza Párt társadalompolitikai szaktanácsadója, a Van Helyed Alapítvány vezetője adott a Népszavának. Hadházy Ákos a keddi tüntetésen a pódiumról válaszolt, aztán ő is adott lapunknak egy interjút, amelyben beszélt arról is, hogy Matolcsy György már felvette a kapcsolatot az ellenzékkel.





Bár 15 év után is van, amit az Orbán-kormány el akar venni – Gödöllő a példa, hogy némi éheztetés után egy várost meg lehet fosztani a szakrendelőjétől is – az szinte biztos, hogy ezzel az Orbán-kormány Budapestet már újra elveszítette a 2026-os parlamenti választáson. Erről a józsefvárosi-ferencvárosi jelölt, Jámbor András beszélt lapunknak.

Az ÁSZ-jelentés és a Pokorni-horror

A Magyar Nemzeti Bank márciusban távozó vezetőjeként Matolcsy György közben reagált azokra az ÁSZ-jelentésben is foglalt vádakra, amelyek szerint a regnálása alatt a jegybanki alapítványokban őrzött 500 milliárd forintos vagyonból 150-200 milliárd forint közpénz veszett el kétes tőzsdei ügyleteken vagy landolt a családi zsebekben. Azt mondta, minden rendben – a KNYF Nemzeti Nyomozó Iroda szerint ez nem igaz –, az adatokból egyértelműen látszik, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt, az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot, az ÁSZ jelentése nem a valóságot tükrözi.

Ami a lopást illeti, a Fideszben alighanem sokaknak szerencséje van, hogy nem Pokorni Zoltánnak hívják a miniszterelnököt, Rossznyelvek szerint megsínylette volna a kesztyűipar, ha a Fidesz tényleg levágta volna minden párttagtárs kezét, aki belenyúlt a pénztárba. A politikai horrort a Fidesz akkori alelnöke villantotta fel 2010- ben, most pedig Visszhang mellékletünkben Balassa Tamás járja körül, hová is jutott az egykor oly szép reményű párt és vele az ország. Ha ez kérdés volt egyáltalán, akkor mélyre, amiről mindent elárul amit a Népszava szintén elsőként írt meg, vagyis most először bíróság is kimondta, Magyarországon nem működik az állami gondoskodás.

Lázár János eközben soha nem látott retorikai mélységekbe süllyedt, csak azt nem árulta el riporterünknek, miért káros a gyerekekre egy átlagos melegfelvonulás.





Forgattunk egy videóinterjút Pető Attilával, az első olyan emberrel Magyarországon, aki nyilvánosság elé állt azzal, hogy egy zaklatta egy katolikus pap.





Mese a tiszteletbeli polgárról és az NKE rektorának kedvenc holokausztagadójáról

Orbán Viktor a nemzetközi jogon is simán felülemelkedik, ha érdekei úgy diktálják. Ennek a jeleként Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatására időzítve jelentette be, hogy kilépteti hazánkat a Nemzetközi Büntetőbíróság országai közül. Benjamin Netanjahu ezért az egész világ előtt meg is tapsolta a magyar miniszterelnököt, aztán elment átvenni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tiszteletbeli polgára címet.

A tiszteletbeli polgár címet attól a Deli Gergely rektortól vette át, aki nem egészen tíz hónapja Irán holokauszttagadó exelnökét, Mahmúd Ahmadinezsádot fogadta tárt karokkal.

Az infláció Magyarországon csak az elsődleges kár lesz

Az amerikai elnök fogta magát, és az autóipart sújtó sarcon túl szerdán hozzávágott a világhoz még néhány importvámot. Donald Trump ezzel inkább a szövetségeseit büntette, az Európai Unió tagországainak például 20 százalékos importvámot kell fizetniük, de jellemző, hogy az amerikai elnök szemrebbenés nélkül lesújtott a lakatlan ausztrál tengerentúli terület, a Heard-sziget és McDonald-szigetek pingvinjeire, fókára és albatroszaira is. Azt egyébként eddig is tudtuk, hogy Donald Trump elég egyszerű ember sok ismétléssel, arról viszont, hogy ismételni, vagyis kiadni egy már sokszor kiadott könyvet néha nehéz, Csiszár Gábor irodalomtörténésszel, a Pokolbeli víg napjaim legújabb és legteljesebb kiadásának szerkesztőjével beszélgettünk irodalmi mellékletünkben, a Nyitott mondatban.

Az amerikai elnök célja az importvámokkal deklaráltan az, hogy csökkentse a világrekorder kereskedelmi deficitet, csak ezt úgy csinálja, hogy miatta az egész világon recesszió, Magyarországon pedig elsődleges kárként növekvő infláció fenyeget. Nem is véletlen, hogy az egész világ lázadozik az autóipart is sújtó importvámsorozat ellen.

Orbán Viktor bőszen hallgat valamiről

Az amerikaiakkal vívott vámháború nem az az ütközet lesz, amelyet Orbán Viktor megnyer, ugyanúgy, ahogyan a Magyarországon 50 év után újra jelentkező ragadós száj- és körömfájás ellenit sem fogja. Ezért hallgat róla – hangzik el a Népszava közéleti podcast-sorozata, a Hol élünk? friss adásában, amely előtt be is jártuk a járvány sújtotta vidéket. Ki is derült, mindenki pontosan tudja, hogy ebből nagy baj lesz.





Arról, hogy több a vírus, mint ahány csillag az egész univerzumban, a zömüket pedig még nem is ismerjük, a Szép Szóban Boldogkői Zsolt professzor készített egy interjút Kemenesi Gábor virológussal, a Pécsi Tudományegyetem docensével.

Ó, és még valami. Ganxsta Zolee büszke hazaáruló lett.