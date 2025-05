Egy pápa, két kém – Népszava Hírlevél

Népszava;Hírlevél;

2025-05-11 06:00:00 CEST

Habemus papam

A konklávé másodk napján, a negyedik szavazási kör után csütörtökön hat után néhány perccel felszállt a fehér füst a Sixtus-kápolna kéményéből. A hírre a Szent Péter téren várakozó 20 ezer emberhez rengetegen csatlakoztak, hogy meghallgassák a bejelentést: a bíborosok az amerikai Robert Francis Prevostot választották, aki XIV. Leó néven lett a 247. pápa, az első egyesült államokbeli és az első Ágoston-rendi katolikus egyházfő. Aki aggódna, nyugodjon meg, XIV. Leó minden jel szerint nem Donald Trump pápája lesz, a MAGA-rajongók legalábbis szívből utálják. Teljes joggal, hiszen az új pápa még bíborosként simán beszólt J. D. Vance alelnöknek is.

Gyurcsány Ferenc visszavonul

Minden tisztségéről lemond és visszavonul Gyurcsány Ferenc, és elválik Dobrev Klárától - jelentette be némi meglepetésre csütörtökön a Facebookon Dobrev Klára. A meglepetés csak a változások tempójának szólt, azt már jó ideje lehetett sejteni, hogy valami készül A DK-ben. Magyar Péter a Fideszt sejti a lemondás mögött, a Fidesz szerint Gyurcsány távozásával semmi nem változik, az MSZP pedig a baloldal fellendülését várja és azt, hogy most ők jönnek. Hátha tényleg jön egy kis baloldali fellendülés – mondja a Népszava által megkérdezett két politológus, Ágh Attila és Földes György is.

Eközben a közéleti podcastünk, a Hol élünk? foglalkozott, hogy segítheti Gyurcsány régóta esedékes, mégis váratlan visszavonulása a közélettől újradefiniálni a DK-t, a kérdés azonban az, hogy mindez az Orbán-korszak lezárásához közelebb hozza-e az országot vagy sem. Orbánból is lehet még Magyar Gyurcsánya.





Arra sincs még nincs válasz, hogy a távozó DK-elnök által ígért ház felépül-e Grábócon a mélyszegénységben élő férfinak. Molnár Csabát, az ellenzéki párt ügyvezető alelnökét egy pénteki sajtótájékoztatón kérdeztük erről.

A Fidesz őszödi(?) beszéde(?)

Hatalmas leleplezést, a Fidesz őszödi beszédét ígért Magyar Péter, majd előállt egy hangfelvétellel, amin Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszél arról, hogy Magyarország szakít a békementalitással és a háború felé vezető útra lép. Hogy ez mennyire lepi meg és rázza meg és fel a Fidesz alternatív valóságot építő (kevésbé szépen fogalmazva: velejéig hazug) kommunikációjába és propagandájába már rég belefáradt közvéleményt, azt nem tudni. Valószínűleg semennyire, bár nemzetbiztonságilag komoly kérdéseket vetnek fel a hangfelvételen hallottak. (Nahát, csak nincs ehhez valami köze annak, hogy az ukrán biztonsági szolgálat azt állítja, Kárpátalján kémkedő magyar katonai hírszerző hálózatot leplezett le?)A politikai válaszcsapást mindenesetre elindították, Szalay-Bobrovniczky Kristóf nyilvánosságra hozná Ruszin-Szendi Romulusz „ukránpárti és háborúpárti megnyilvánulásainak” bizonyítékait, a Fidesz pedig vizsgálatot kezdeményez a nemzetbiztonsági bizottságban a volt vezérkari főnök miatt, akinek a Fidesz szemében teljességgel megbocsáthatatlan bűne, hogy Magyar Péter mellé állt.

Mellékletünkben, a Szép szóban Novák Zoltán politológus írt arról, hogy a Fidesz és a Tisza Párt között indul az úgynevezett immerzivitási verseny, vagyis hogy Magyar Péter vagy Orbán Viktor tudja jobban elhitetni a szavazóival, hogy valódi részük lehet a politika alakításában. Pesszimista hangok szerint azonban ha egy politikai oldal ma azt állítja Magyarországon, hogy ő kínálja a megoldást, az csak tovább mélyíti a válságot, a kimenetel pedig nem lehet más, mint az összeomlás, a magyar társadalom szöveti szinten beteg. Erről már Csepeli György szociálpszichológus beszélt a Törésvonalnak adott videóinterjújában.





A magyarok amúgy tényleg betegek, úgy nyelik a gyógyszert, mintha nem lenne holnap, évente összesen 115 millió (!) alkalommal találkoznak patikussal, a 65 évesnél idősebbek csaknem fele legalább ötféle gyógyszert szed. Ez nem túl jó dolog, az idősek 10 százaléka a nem megfelelő gyógyszerszedés miatt szorul kórházi ellátásra. Kár, hogy ez az a Magyarország, ahol az üldözendő függőségek enyhítésére sincs stratégia, sőt, nem is hiányolják, Horváth L̶á̶s̶z̶l̶ó̶ Laci drogügyi kormánybiztos kameránk előtt mondta ki, hogy drogstratégiára semmi szükség.

Az ideális alkotmánybírók

A Fidesz az ilyen sűrű napokban sem tétlenkedik, Polt Péter személyében megtalálták az ideális alkotmánybírót. A hűséges pártkatona így új poszton szolgálja majd a NER-t, hogy a helyére kinevezhessenek 9 évre egy másik hűséges elv- és bajtársat legfőbb ügyésznek. És ha ez még nem lenne elég, Polton kívül alkotmánybírónak jelölik a legendásan független, önálló gondolkodó, bár a poszt betöltésének feltételei közül egyetlen egynek sem megfelelő Hende Csabát is.

Érettségi

Tökéletesen leképezi a Fidesz által elvárt társadalomképet az oktatás, azon belül is az érettségi, aminek írásbeli feléhez a héten volt szerencséjük az érintetteknek. Kezdték rögtön a magyarral, ami mechanikusan visszaböföghető lexikális tudást igen, a munka világában vagy a társadalomban való érvényesüléshez szükséges képességeket nem várt el a vizsgázóktól (pontosan megfelelve az idáig vezető tantervnek). Azért egy pozitívumot is el lehet mondani: ideológiamentes volt. Igényelne némi kreativitást, ha a matek feladatokba akarnának ilyesmit csempészni, így azok maradtak a halmazoknál, gráfoknál meg vektoroknál, a történelem pedig a Népszavának nyilatkozó szakértő szerint a szokásosnál nehezebb volt.

Küzdelem mindenki ellen

Hiába adná a fegyvert az önkormányzatok kezébe a kormány, úgy tűnik, azok nem nagyon akarnak élni vele. A Népszavának nyilatkozó önkormányzatok közül legalábbis egy sem akadt, amelyik korlátozná a betelpülést, hiába tennék nekik ezt törvénnyel lehetővé.

A kormány hosszú küzdelem után valamelyest átláthatóbbá tette a választói névjegyzékben szereplő 438 ezer határon túli magyar szavazó nyilvántartását, de a Népszavának nyilatkozó szakember semmi esélyt nem lát arra, hogy a kormány megszüntetné a mesterségesen teremtett választási anomáliákat.

Kíváncsian várjuk a kormány lépését azzal kapcsolatban, hogy az EU döntött, Európa néhány éven belül teljesen leválik az orosz energiahordozókról. Az EU-tagállamoknak év végéig nemzeti terveket kell benyújtaniuk, amelyek felvázolják, hogyan állítják le az orosz importot.

Hogy ebből mi lesz, azt egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy nyárra utolérjük Ausztriát. Illetve lesznek, akik utolérik bérben, legalább 2 hónapra. A nyári szezonra ugyanis magyarországi mércével elképesztő, ausztriai szintű fizetéseket kínálnak a szakképzett, keresett munkaerőnek a Balaton partján működő cégek.

Ó, ió, ció, infláció!

Pompás hírünk van, csökkent az infláció! (Ez persze nem azt jelenti, hogy csökkennek az árak, csak a drágulás mértéke lassul.) Kevésbé pompás ezen belül, hogy továbbra is számottevő az inflációs nyomás, amit a maginfláció magas, 5 százalékos mértéke is jelez. Úgy tűnik, a pénzromlás már előre megijedt az árrésstop beharangozott kiterjesztésétől. És nem véletlenül, ahogy az amúgy egyetlen makrogazdasági számot soha el nem találó Nagy Márton ígérte, a drogériákra is kiterjesztették a kormány infláció-ellenes csodafegyverét. Korábban már a bankok és mobilcégek megértették a kormány finom üzenetét ebben az ügyben, most a biztosítók kezdenek sorban rájönni, mit várnak el tőlük.

Előfordul, hogy bármilyen jól teljesít, csökkenti a rezsit, védi a magyarságomat, mégis elegem lesz az orbáni rendszerből aljasságszagú demagógiája, hatalmi terpeszkedése miatt, és elgondolkozom, hova is kéne innen menni. Az igazi baj az, hogy egyre kevésbé tudom, sőt: nem is tudom, hova lehetne” elmélkedik ennek kapcsán is Visszhang mellékletünkben kiváló kollégánk, Forgács Iván.

Temetőgyalázás maradhat?

A világnak nem elég az orosz-ukrán háború, a Fehér Házból szanaszét sugárzó elmebaj, most két atomhatalom, India és Pakisztán konfliktusa fenyeget azzal, hogy háborúvá durvul.

Aztán itt van Románia. Az elnökválasztás első fordulóját olyan fölénnyel (41 százalék) nyerte a szélsőjobbos George Simion, hogy a többiek tényleg csak néhány kanyarral lemaradva nézték a hátát. A voksolás után arról beszélt, hogy államfőként az alkotmányos rend elleni uszítás és fasiszta propaganda gyanújával bűnvádi eljárás alá vont Călin Georgescut teszi meg miniszterelnöknek, és ha a parlament netán nem szavazna bizalmat neki, feloszlatná a törvényhozást, és előrehozott választásokat írna ki. Második forduló május 18-án, addig azonban Orbán Viktor gyorsan elárulta az erdélyi magyarokat, igen, egy soviniszta, magyargyűlölő, az hírnevét az úzvölgyi katonatemető meggyalázásával szerző román szélsőjobboldali politikus kedvéért.

A jövő héten egyébként téma lesz a kárpátaljai magyar kisebbség sorsa is, Ungváron hétfőn folytatódnak az ukrán-magyar tárgyalások, a cél az, hogy az Orbán-kormány feladja az ukrán EU-csatlakozás vétóját. Úgy tűnik, az Orbán-kormány ezt nem akarja, szóval a tárgyalások előhangjaként az ukránok fogtak két magyar kémet, amire Magyarország egy látványos TEK-akcióval és kiutasítással válaszolt. Az ukrán lépést gyaníthatóan maga Volodimir Zelenszkij elnök hagyta jóvá, az pedig szinte biztos, hogy a NATO-tag Magyarországgal szembeni demonstratív fellépés előtt a kijevi vezetés értesítette a „nagyokat”, azaz az amerikai, brit, francia hírszerzést és a környező országok szolgálatait – mondták a Népszavának nyilatkozó szakértők.

Sötét tónusok

Donald Trump vámügyi ötletei meglehetősen féktelenek, most éppen a külföldön forgatott filmekre vetne ki 100 százalékos sarcot. Ez érzékenyen érintené a hazai stúdiókat, hiszen a jó infrastruktúrának és a kedvező áraknak köszönhetően sok külföldi produkciót forgatnak Magyarországon.

Van még aggasztó filmes hírünk: idiótáké lett James Bond. Azaz amerikai multi kezébe került a filmtörténet legismertebb európai hőse, a rajongóknak pedig van miért aggódni.

Azért időnként jó dolgok is történnek filmes univerzumokkal, például a Star Wars Disney-korszaka sem csak állandó zokogás. Na jó , majdnem, de a Zsivány Egyes és az Andor-sorozat kiragyog a borzalomból a rajongók szerint. A jelenség mögött álló ember Tony Gilroy forgatókönyvíró, rendező, aki a Golden Globe-szavazóknak tartott Zoom-beszélgetésen válaszolt a Népszava kérdéseire.