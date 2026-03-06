Orbán Viktor: Ukrajna el akarja takarítani Magyarország nemzeti kormányát

választás;Ukrajna;Orbán Viktor;

2026-03-06 07:47:00 CET

Zsarolás és fenyegetés esetén sem tudja elfogadni a kijevi követeléseket.

Nem ijedt meg, de jól nem esett a miniszterelnöknek az ukrán elnök kijelentése.

Mint korábban hírt adtunk róla, a magyar krományfőre utalva Volodimir Zelenszkij nemrég így fogalmazott:

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy a 90 milliárd első részletét, és az ukrán katonáknak lesznek fegyvereik. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a mi embereinknek – hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

Orbán Viktor péntek reggel az állami rádióban azt mondta, először meg kell érteni, miről van szó. „Ukrajnának követelései vannak Magyarországgal szemben, és ezeket a követeléseket én nem teljesítem. És az a kormány, amelyet vezetek, szintén nem teljesíti, sőt a jövőben sem fogja teljesíteni” - fogalmazott. Szerinte útban van a magyar kormány, útban van ő személy szerint is, ezért el akarják takarítani őket. Úgy fogalmazott, ha szép szóval nem megy, akkor fenyegetéssel és zsarolással próbálják ezt elérni. Az ukránok az április 12-i parlamenti választáson is azért akarják eltakarítani a nemzeti kormányt és a miniszterelnököt, mert követeléseiket így tudják leginkább elérni Magyarországon. Ehhez egy ukrán párti kormányra és egy ukránbarát miniszterelnökre van szükség. Közölte: ezeket a követeléseket főbenjárónak, kétszeres bűnnek tartja, amelyek sértik Magyarország érdekeit, ezért vissza kell őket utasítani.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy zsarolásnak és fenyegetésnek nem szabad engedni, ezért az ukrán követelést, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról, nem fogja teljesíteni, mert azzal magyar háztartások millióit tennék tönkre. Kijelentette, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajnát a háborúban, mert ez nem a magyarok háborúja, és nem ad pénzt az ukránoknak, még akkor sem, ha az Európai Unió más országaitól ezt sikerül kizsarolniuk.

Azt is világossá tette, hogy Ukrajnát nem fogja támogatni az Európai Unióba való belépésben, mert az szerinte tönkretenné Magyarországot, a magyar gazdákat és a teljes magyar nemzetgazdaságot. Úgy fogalmazott, az ukrán követeléseket ezért nem áll módjában elfogadni, akkor sem, ha zsarolás vagy fenyegetés éri. Meggyőződése szerint a kérdés valójában arról szól, hogy Magyarország eleget tesz-e ezeknek a követeléseknek, ami szerinte nem történhet meg, mert az ország pórul járna.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a helyzet világos: a Barátság kőolajvezetéknek nincs olyan műszaki természetű baja, amely lehetetlenné tenné, hogy Magyarországra megérkezzen a nekünk életfontosságú olajszállítmány Oroszországból. A miniszterelnök szerint a háttérben politikai döntés áll, mert az ukránok úgy döntöttek, hogy Magyarországot elzárják az egyébként nekünk járó orosz olajtól. Hozzátette, hogy az a mi olajunk, Magyarország le van szerződve az oroszokkal, rendesen fizet, ezért ezt át kellene engedni Ukrajna területén. Erre Ukrajna nemzetközi szerződésben kötelezettséget vállalt, ezért ezt bandita magatartásnak tartja: vállalnak egy nemzetközi kötelezettséget egy nemzetközi szerződésben, majd utána azt nem tartják be azért, hogy zsarolják Magyarországot.

„Ez állami banditizmus, ami ma történik, és nekünk erre meg kell találnunk a megfelelő válaszokat” - fogalmazott.

A kormányfő azt állította, hogy az ukránok nem rejtik véka alá: nemcsak szurkolnak, hanem pénzügyi természetű és politikai támogatást is adnak a bevallottan ukránbarát és ukrán párti Tisza Pártnak. Megfogalmazása szerint azt szeretnék, ha Magyarországon nem nemzeti kormány, hanem ukrán párti kormány működne, ezért a szükséges támogatást a Tiszának adják meg, miközben a szükséges támadást a magyar kormánnyal szemben intézik. Úgy értékelte, ilyen támadásnak tekintik, ha Magyarországon energiaellátás-bizonytalanság alakul ki, felmennek az árak és üzemanyag-problémák lépnek föl. A miniszterelnök szerint abban reménykednek, hogy a kormány a helyzetet nem tudja kezelni, és ez visszahullik majd a nemzeti kormány fejére. Így könnyebb lesz az akadályt - amit a kormány és ő jelent - eltakarítani az útból, és ez az összjáték zajlik a háttérben.

A kormányfő azt mondta, ha az európai költségvetés terhére bárki hitelt akar nyújtani Ukrajnának, ahhoz egyhangú döntés szükséges, ezért Magyarországnak joga van igennel vagy nemmel válaszolni. Hangsúlyozta, hogy senki - még a németek sem - követelhetik, hogy erre igennel válaszoljanak, mert ez nem kegy, hanem Magyarországot megillető jog, amellyel mindig aszerint élnek, hogy mi felel meg az ország érdekének.

Közölte, a magyar kormány addig nem támogat semmilyen Ukrajnának nyújtható pénzügyi támogatást, amíg az ukránok nem engedik át azt az olajat, amelyet nemzetközi szerződés szerint át kellene engedniük. Ha az ukránok kibabrálnak a magyarokkal és súlyosan megzsarolják Magyarországot, nem várhatják el, hogy a magyar kormány Ukrajnát támogató pénzügyi döntéseket hozzon - magyarázta. Nyomatékosította: amíg nem áll helyre a rend, minden lépést és minden eszközt fel fognak használni: megállították az Ukrajnába menő benzinszállítást, dízelt sem szállítanak, és a Magyarországon áthaladó, Ukrajna számára fontos dolgokat is meg fogják állítani addig, amíg nem kapják meg az ukránok jóváhagyását az olajszállításokhoz.

Mint mondta, hogy az energia világpiaci árának alakulását megjósolni

béljóslás.

Kifejtette, hogy Magyarországot most egyszerre két dolog sújtja: a közel-keleti háború árfelhajtó hatása a világpiacon és az ukránok olajblokádja, amely regionális árfelhajtó hatást okoz. Ilyen körülmények között különösen súlyos az, amit Zelenszkij elkövet Magyarországgal szemben, mert ha megérkezik az orosz olcsóbb olaj, könnyebb kezelni a megemelkedő árakat. Hozzátette, ha a helyzet Magyarországon tarthatatlanná válna és a magyar gazdaság egyensúlya megrendülne, az állam be fog avatkozni az ár alakításába. Jelezte: van tudásuk és tapasztalatuk az eszközök alkalmazásában, és meg fogják védeni a magyarokat az elviselhetetlen energiaárakkal szemben, akár közel-keleti háború van, akár Zelenszkij blokkolja a nekünk járó energiaszállításokat. Azt állította, bizonyítékaik vannak arra, hogy az olajvezeték működőképes. Hozzátette, Zelenszkij is bevallotta, hogy politikai ügyről van szó, mert azt mondta: ha lehetne, sem akarná újraindítani a szállítást Magyarországra. A vitát a diplomácia szabályai szerint kell lejátszani, ezért felállítottak tényellenőrző bizottságot. felállítását. Közölte, azt követelik, hogy a magyar, később akár szlovák bizottság is mehessen a helyszínre, és ott vizsgálják meg a helyzetet. Emlékeztetett: ő maga javasolta, hogy Brüsszel szakemberei is vegyenek részt egy ilyen tényfeltáró bizottságban, hogy független szereplők bevonásával szülessen a vitát eldöntő jelentés.

Nemiképp személyeskedő éllel megjegyezte, „hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból.”

Arra a felvetésre, hogy a Tisza Párthoz kötődő szakértők szerint csökkenteni kellene az üzemanyagok jövedéki adóját, azt mondta, az állítások mögött inkább ismerethiány áll, mert a nemzetközi összehasonlító adatok szerint a benzin adótartalma Magyarországon alacsonyabb, mint a környező országokban. Ezért az ellenkezőjét állítani fatális szakmai baklövésnek tartja. Megjegyezte, hogy ezen a helyzeten a Shell nyer, mert ha Magyarország nem jut olcsó orosz olajhoz, akkor drágább nemzetközi nyugati kőolajat kell vásárolni, ahol a Shell az egyik legnagyobb szereplő. Hozzátette, hogy a Shell delegálta az energetikai miniszter jelöltjét a Tiszának, és a cég, valamint a részvényesek is sokat nyernek az ukrán blokádon. A Tiszában ott vannak a saját részvényesek, ezért saját anyagi helyzetüket javítják azzal, hogy rontják Magyarország helyzetét - fűzte hozzá.

A Tisza-kormány, mint alternatív árnyékkormány programja nem másról szól, minthogy le akarják állítani azt a politikát, miszerint amit a nemzeti kormány elvett a nagy multicégektől, bankoktól, energiacégektől, például a Shelltől is, és odaadta a magyar családoknak. „Nem akarnak több veszteséget elszenvedni, nagyobb profitot akarnak, és a pénzt zsebre akarják tenni ahelyett, hogy odaadnák az embereknek, mint ahogy ma rákényszerítjük, rákényszerítem őket. Tehát ezért ilyen engesztelhetetlenek velem szemben is. Ez nem politikáról, hanem valójában pénzről szól” - fogalmazott.

A magyar kormánynak átadott két hadifogollyal kapcsolatban azt mondta, ukrán-magyar kettős állampolgárokról van szó, ezért szerinte az is jó hír, hogy két ukrán állampolgár is jobb helyzetbe került. Megjegyezte: nem érti, az ukránoknak mi a bajuk ezzel. Kijelentette, hogy Magyarország nem üzletel hadifoglyokkal, cseréről nincs szó, ugyanakkor az oroszokkal folyamatos egyeztetés zajlik. Elmondása szerint ha „kényszersorozással” bevitt magyar hadifoglyokról van szó, különösen kettős állampolgárokról, az oroszok hajlandók őket átadni, amit helyesnek tart, mert fordított helyzetben Magyarország is így járna el.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy az ember a saját gyerekének, meg az unokáinak mindig jobbat kíván, mint az övé, és mindig nagyobb békét vagy alaposabb, nyugodtabb békét és életet, mint ami nekünk jut. Magyarországnak arra kell felkészülnie. hogy a következő négy év továbbra is a veszélyek korszaka lesz a világban, különösen Európában. Kifejtette, hogy az Európai Unió hadászati katonai stratégiát hirdetett az orosz-ukrán háború ügyében, amely szerint Oroszországot a frontvonalon le kell győzni, és Európának ehhez mindent meg kell adnia, ami szükséges, akár pénzt, fegyvert vagy embert. Hozzátette, hogy emiatt a háborús veszély növekedni fog a következő években.

A következő kormány feladatának azt tartja, hogy megtalálja a módját annak, miként maradhat ki Magyarország abból a háborúból, amelybe az Európai Unió szerinte egyre mélyebben lép bele. „A következő négy év kulcsszava a biztonság és a kimaradás. Akkor leszünk biztonságban, ha sikerül kimaradnunk a háborúból. A XX. században nem sikerült. Most az volna a feladat nekünk (...) törekvő utódoknak, hogy ami nem sikerült Tiszának meg Horthynak, az nekünk sikerüljön” - zárta mondandóját Orbán Viktor.