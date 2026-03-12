Tényfeltáró missziót küldhet az Európai Bizottság Ukrajnába, hogy megtudjuk, mi is van a Barátság kőolajvezetékkel

Orbán-kormány;misszió;Európai Bizottság;Ukrajna;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-12 19:12:00 CET

Kijev eddig nem reagált az elképzelésre.

Az Európai Bizottság megpróbál a végére járni annak, hogy pontosan mi is a helyzet a Barátság kőolajvezetékkel és maga küldene egy tényfeltáró missziót a háború sújtotta országba - derül ki a Politico cikkéből.

Mint ismert, az Orbán-kormány Czepek Gábor energiaügyi államtitkár vezetésével küldött ki egy delegációt Ukrajnába, amelynek eredményét a kabinet nem volt rest előre biztosra venni, mondván, a vezetékkel minden rendben van és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök parancsára állították le az olajszállításokat. Valójában azonban többet aligha fognak megtudni arról, hogy mi is a helyzet, mivel Kijev közölte, hogy turistaként fognak tekinteni az oroszpárti magyar kormány küldöttségére.

A Barátság-vezetéket szolgáló infrastruktúrát érte orosz dróntámadás Lviv környékén január 27-én, azóta áll a szállítás. Az Orbán-kormány sokáig egy szót sem szólt, majd amikor előkerült a téma, a szintén oroszbarát szlovák Fico-kormánnyal karöltve Ukrajnát tette felelőssé, amiért a szállítások nem indulnak újra, illetve azt a valótlan állítást is elkezdte terjeszteni, hogy konkrétan Kijev állította le azt. Az egész igazságtartalmáról eddig annyit tudni, hogy az ukránok valóban nem sietnek újraindítani az olajvezetéket, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök maga is arról beszélt, hogy szíve szerint nem tenné. Azonban, hogy végül is milyen állapotban van a Barátság, azóta sem tudni.

Ezt a kérdőjelet segíthetne feloldani az uniós delegáció. Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője elmondta, javasolták, hogy küldenek egy tényfeltáró missziót az ukrajnai vezeték ellenőrzésére, megjegyezte azonban, hogy Kijev eddig nem reagált erre az elképzelésre.

A Barátság kőolajvezeték leállása óta minden korábbi mélypontot alulmúl a magyar-ukrán viszony. Orbán Viktor közölte, hogy minden, Ukrajna számára kedvező uniós döntést megvétóznak, amíg a szállítás nem indul újra, „leverésről”, „erőből való győzelemről” kezdett beszélni, mire Volodimir Zelenszkij megfenyegette a kormányfőt azzal, hogy megadja az elérhetőségét az ukrán hadseregnek, ha tényleg így tesz.

Azóta az Orbán-kormány látványosan igyekszik a fenyegetésre alapozva kampányolni, tegnap pedig a kormánypárti Index beszámolt egy videóról, amin egy bizonyos Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt tisztje, 2012-ig parlamenti képviselő a magyar miniszterelnök családját is megfenyegeti. Az orosz portálok által felkapott anyagról csakhamar kiderült, hogy több sebből is vérzik, egy nem létező szervezetre utalnak benne és több mint valószínű, hogy az elhangzottakat manipulálták.