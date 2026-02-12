A kártyák a mi kezünkben vannak – így harangozta be António Costa, az Európai Tanács elnöke a csütörtöki informális EU-csúcs vezetője az eseményt.
Meglepő felfedezést tett Alessio Vernetti, a Youtrend nevű közvélemény-kutató elemzője, miután rekonstruálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) párt vezetőjének családfáját.
Elly Schlein új lendületet adhat a Demokrata Pártnak, de tisztáznia kell, milyen álláspontot képvisel Ukrajna további támogatását, illetve a NATO-beli együttműködést illetően.
Igaz, nem pozitív értelemben. A voksolás favoritja a jobboldal, Giorgia Meloni lehet az új kormányfő.
Több politikus attól tart, hogy a szeptemberi parlamenti választás után Itália a magyar útra téved. A győzelem favoritja, a jobboldali radikális Giorgia Meloni egyelőre helyezkedik, valós céljai nem ismertek.
Megosztottak az olasz pártok a hogyan továbbról Mario Draghi miniszterelnök bejelentett lemondása után. Az ország érdeke egyértelműen a kormányfő maradása lenne.
Vasárnap és hétfőn rendezik az önkormányzati választás első fordulóját.
Enrico Letta volt olasz miniszterelnököt óriási többséggel választották meg Demokrata Párt (PD) új főtitkárának. Igen nehéz küldetés vár rá, hiszen meg kell békítenie a PD különböző, egyébként szinte szüntelenül háborgó frakcióit.
Jóllehet két héttel ezelőtt eredménytelenül zárult az Európai Unió csúcstalálkozója, melyen az állam- és kormányfőknek arról kellett volna dönteniük, ki legyen az Európai Tanács következő elnöke, s kit jelöljenek az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a háttérben már körvonalazódik a megoldás. Igaz, még sok tárgyalás van hátra, amíg a következő rendkívüli EU-csúcson felszállhat a fehér füst.
Bár hétvégén olyan értesülések is napvilágot láttak, mely szerint már kedden nyilvánosságra hozhatják az új olasz kormánylistát, a hétfőn kijelölt kormányfő, Matteo Renzi is megtapasztalhatja, hogy mennyi nehézséggel jár a poszt. Több jelöltje ugyanis lemondta a kormányzati részvételt.
Kevés miniszterrel akar nekivágni a munkának Matteo Renzi új olasz kormányfő. A toscanai politikus, aki múlt héten buktatta meg Enrico Lettát, nehéz helyzetben vette át az országot. Most azonban bizonyíthatja, valóban olyan tehetséges politikus-e, amint ezt eddigi fellépéseivel sugallta. Már a koalíció létrehozása sem látszik egyszerű feladatnak.
Az elnöki palota az alig háromnegyed órás találkozó után közleményt adott ki, amely szerint Enrico Letta feleslegesnek tartotta, hogy a parlamentben bizalmi szavazást kérjen tíz hónapja hivatalban lévő kormányának és benyújtotta "visszavonhatatlan" lemondását.
Ma dőlhet el az olasz kormány sorsa. A kormány nagyobbik tömörülése, a Demokrata Párt (PD) ugyanis délután három órától tanácskozik arról, bizalmat szavazzon-e továbbra is Enrico lettának és kabinetjének. A válság hátterében a rendkívül ambiciózus firenzei polgármester, Matteo Renzi áll, akit tavaly decemberben nagy fölénnyel választottak meg a PD elnökének. Renzi lassúnak találja a kormány reformjait.
Nem hajlandó lemondani és folytatja a kormányzást Enrico Letta olasz miniszterelnök, aki szerda esti sajtótájékoztatóján bemutatta az általa vezetett kormánytöbbség új programját.
Megkezdte az olasz parlament a választójogi reform tárgyalását. A tervezet nemcsak a képviselőket osztja meg, hanem Enrico Letta kormányának legnagyobb erejét, a balközép Demokrata Pártot (PD) is. A javaslat ugyanis úgy született meg, hogy a PD elnöke, Matteo Renzi egyeztetett Silvio Berlusconival, amit többen saját tömörülésén belül is nagy kritikával szemléltek.
Bár néhány hete úgy tűnt, Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia kiválása után igen stabillá vált az olasz kormány, hiszen Angelino Alfano vezetésével megalakult a kabinet szenátusi többségét biztosító Új Jobbközép (NC) nevű párt, minden jel arra vall, hogy a belpolitika 2014-ben is olasz módra zajlik majd. Ezúttal ugyanis a balközép Demokrata Párt (PD) új elnöke, Matteo Renzi tartjatja sakkban Enrico Letta kabinetjét. Egy kormánytag már távozott is, mert nem értett egyet Renzivel.
A 2013-as év több szempontból is döntő jelentőségű volt, különösen Európa szempontjából, hiszen eldőlt, hogy 2005-2009 között ismét nagykoalíció irányíthatja Németországot. Ez az euróövezet szempontjából is fontos fejlemény. Ugyanakkor 2014-ben is számos fontos döntést kell meghozni az euróövezet stabilizálásáért. Januárban Genfben rendezik meg a békekonferenciát Szíriáról, egyelőre azonban nehéz elképzelni azt, hogy sikerülne olyan kompromisszumot találni, melynek köszönhetően véget ér a lassan négy éve tartó öldöklés.
Rég volt példa Olaszországban arra, hogy egy kabinet olyan jelentős bázissal rendelkezzek a parlamentben, mint Enrico Letta kormánya. A csütörtöki, a képviselőházban, majd este a szenátusban megrendezett bizalmi szavazást is jelentősnek nevezhető fölénnyel nyerte meg a kabinet. Az alsóházban 379-en voksoltak Letta és csapata mellett, 212-en pedig ellene. A felsőházban 173-127 volt az igenek és a nemek aránya.
Bizalmi szavazást tartanak ma Enrico Letta olasz kormányáról. A voksolás eredménye nem kérdés, hiszen a kabinet biztosan megkapja a többséget mind a képviselőházban, mind a szenátusban, mégis a szavazás egyfajta újrakezdést jelent a kormány számára, hiszen hivatalossá válik, mely pártok, képviselők támogatják Letta és csapata munkáját Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia kiválása után.
Bár Silvio Berlusconi pártja szombati kongresszusán, melyen visszakapta régi nevét, a Forza Italiát, győzedelmes hadvezérnek akart mutatkozni, valójában húsz éves politikai pályafutásának legnagyobb kudarcát szenvedte el azzal, hogy az Angelino Alfano kormányfőhelyettes-vezette csoport kivált a pártból. A médiacézár ugyanis elvesztette a kormánnyal szembeni zsarolási potenciálját, hiszen a „lázadók” garantálják Enrico Letta kabinetjének működését.