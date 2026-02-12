Új fenegyerek az olasz politikában

Bár néhány hete úgy tűnt, Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia kiválása után igen stabillá vált az olasz kormány, hiszen Angelino Alfano vezetésével megalakult a kabinet szenátusi többségét biztosító Új Jobbközép (NC) nevű párt, minden jel arra vall, hogy a belpolitika 2014-ben is olasz módra zajlik majd. Ezúttal ugyanis a balközép Demokrata Párt (PD) új elnöke, Matteo Renzi tartjatja sakkban Enrico Letta kabinetjét. Egy kormánytag már távozott is, mert nem értett egyet Renzivel.