Algír, brazil, olasz, egyiptomi és más nemzetbeli fiatalok fiatalok hordják a szénát, pucolják a kifutókat és bontják le olykor az előítéletek falát is önkéntesként a hortobágyi állatparkban.
A világ 25 legcsábítóbb célpontja közé választották.
Az épület lakhatatlanná vált.
A falu aktív lakosainak jó része idegenforgalom híján minden bevételét elvesztette, s így járt az önkormányzat is.
Naponta főz egy-két bográccsal a tápláló ételből a helyi fazekasmester, aki alól „kiszaladt” a cserépkályhás szakma.
Immár a hátizsákos turisták és a valóban kalandot jelentő utazások nemzetközi szaktekintélye, a Lonely Planet is felfigyelt a Hortobágyot a levegőből bemutató különlegesen meseszép videóra, így nem kizárt, hogy világsikerre számíthat – számol be az Erdőzúgás magazin. Kalló Péter, a videó készítője is beszélt a Hortobágyról a Budapestet már világhírűvé tévő Lonely Planetnek. Elmondta, hogy a térség a magyar kollektív tudat része, és hogy innen származik a nemzeti ételnek tartott gulyás is, amelyet eredetileg szürke marha húsával készítettek.
Idén is megjelentek az erdei fülesbaglyok a városi parkokban, adta hírül a Hortobágyi Madárpark. A hortobányi Petőfi téren jelenleg 44 bagoly tölti nappaljait.
Vajda József, a Népszava fotósa örökítette meg ezt a (ködös) pillanatot a Közép-Tisza-vidék egyik útján 2017 november 23.-án.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) lezárta a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. gazdálkodásának 2012-2015 közötti ellenőrzését, a számvevők mindkét társaságnál szabálytalanságokat tártak fel, amelyek nyomán javaslatokat fogalmaztak meg - közölte az ÁSZ csütörtökön.
A Strasbourgi bírósághoz fordul több hortobágyi gazda is, mert a Kúria is helybenhagyta a sokat vitatott földpályázat eredményeit. Évtizedek munkája megy kárba.
A Kúria az utolsó, negyedik esetben is fenntartotta hatályában a Debreceni Ítélőtábla jogerős ítéletét, miszerint a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) igazgatóság nem sértett jogszabályt a korábban a felperesek által vitatott haszonbérleti szerződések megkötésekor - ismertette a Kúria döntését a HNP szerdán.
Eloltották a lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője péntek délelőtt.
Rózsás gödény, azaz pelikán költözött a hortobágyi halastóba. A madárfaj már az 1870-es években kipusztult Magyarországon. Újra meghonosodására most nincs remény, a madár egyedül érkezett. Természetes költőállományai hozzánk legközelebb Romániában, a Duna-deltában vannak.
Jövő május végéig tarthatnak az újraindult tűzszerészi munkálatok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol a nyáron robbanás miatt négy katona vesztette életét, egy társuk pedig súlyosan megsérült. A tűzszerészek korábban ingyen dolgoztak a terepen.
Jövő május végéig tarthatnak a tűzszerészi munkálatok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol a nyáron balesetben négy tűzszerész katona vesztette életét, egy társuk pedig súlyosan megsérült. A parlament honlapján közzétett írásbeli válaszában a honvédelmi miniszter azt is közölte, hogy a tárca költözése nincs napirenden.
Beindult a karácsonyi nagyüzem a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. üzemében, naponta tíz tonna halat dolgoznak fel - közölte az ország legnagyobb halgazdaságának vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a karácsonyi ünnepeket megelőző három hétben annyi halat értékesítenek, mint a megelőző fél évben.
Sok új földtulajdonos csak az uniós támogatást veszi fel, de nem tart állatot, ezért az MSZP a Hortobágy legelőinek súlyos és szándékos károsításáért büntető feljelentést tesz. Az Alkotmánybíróságon több döntés is várható, amelyek új megvilágításba helyezhetik a földbérletek, földeladások jogi megítélését.
Bebizonyosodott, hogy több esetben hamis címet adtak meg a pályázók, és így nyertek a hortobágyi földbérleti pályázaton.
Bár rohammunkában dolgoztatták a katonákat, a hortobágyi tűzszerészbaleset ügyében indított vizsgálatok semmilyen mulasztást, hibát, vétséget, elővigyázatlanságot nem állapítottak meg - jelentette be szerdán Simicskó István honvédelmi miniszter, aki egyben a balesettel kapcsolatos találgatások befejezésére is felszólított.
Semmi jel nem mutat arra, hogy a honvédség vezetése parancsnoki felelősséget kíván vállalni a négy halálos áldozatot követelő hortobágyi tűzszerész-tragédiáért. Az évente csaknem ötévnyi túlóra megkövetelését sem tartják veszélyes túlterhelést kiváltó oknak. A családok kártalanításában sem történt előrelépés.
Túlterheltség okozta a Hortobágyi Nemzeti Parkban július 1-jén történt bombarobbanást - írja keddi számában a Magyar Nemzet.
Első alkalommal szervezi meg augusztus 12. és 15. között a kuvaszok és kuvaszosok világtalálkozóját a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület (MKFE) a Hortobágyon. A pénteki megnyitót szombaton szakmai nap követi, amelyen a magyarországi egyesület bemutatkozása mellett a fajtát érintő kérdésekről, a fajta jövőjéről, hasznosításáról tartanak előadásokat külföldi szakemberek - informált Pischoff Ferenc, az MKFE elnöke.
A Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Hortobágyi Nemzeti Park bombamentesítésének pályázata miatt - közölte az ellenzéki párt alelnöke pénteken.