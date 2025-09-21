Világsiker lehet a Hortobágyról forgatott drónvideó

Immár a hátizsákos turisták és a valóban kalandot jelentő utazások nemzetközi szaktekintélye, a Lonely Planet is felfigyelt a Hortobágyot a levegőből bemutató különlegesen meseszép videóra, így nem kizárt, hogy világsikerre számíthat – számol be az Erdőzúgás magazin. Kalló Péter, a videó készítője is beszélt a Hortobágyról a Budapestet már világhírűvé tévő Lonely Planetnek. Elmondta, hogy a térség a magyar kollektív tudat része, és hogy innen származik a nemzeti ételnek tartott gulyás is, amelyet eredetileg szürke marha húsával készítettek.