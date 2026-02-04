Zsebpénz a kölöknek - Gyorsabban nő, mint a fizetések

Az sem mindegy persze, hogy mikor kezdjük adni a gyereknek, és hogy képesek vagyunk-e bízni benne, ellenállni az ellenőrzési vágyunknak ezen a területen is. Volt szülő, aki elsiette a dolgot, és a korán a kislányra bízott bankjegyet másnap csinos kis csipketerítővé vagdalva találta meg a gyerek asztalán. A most készült kutatás adatai szerint a magyar gyerekek átlagosan havi négyezer forint zsebpénzből gazdálkodnak, míg a németek ennek több mint kétszeresét, az angol gyerekek pedig háromszorosát is megkaphatják.