„Mindannyian tudjuk, milyen ítéletet akar Magyarország miniszterelnöke” – mondta Maja T. az utolsó szó jogán.
Jakob 24 éves, muszlim vallású, homoszexuális és drag queen. Művészneve Kween Gypsy.
Bár a müncheni meccs előtt a magyarok informálhatták a német hatóságokat, a kormány mégis „túlkapásokat” emleget.
Középszinten 12 ezren, emelt szinten több mint háromezren vizsgáznak.
Koncentrációs táborhoz hasonlította Németországot Michael Wendler, akit ezért szó szerint kivágtak a legnépszerűbb német zenei tehetségkutató műsor zsűrijéből. A politikai oldal egységesen lépett fel, és az RTL sem próbált kibúvókat keresni.
Egy német kísérlet során arra keresik a választ, mennyire veszélyes a járvány terjedésének időszakában fedett térben rendezvényt tartani több ezer ember részvételével.
Egyhetes sztrájkba kezdenek csütörtök reggel az Audi munkavállalói, miután továbbra sem sikerült megegyezniük a cégvezetéssel az idei béremelésről.
Németből tesznek írásbeli vizsgát a diákok a pénteki érettségi napon, az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint középszinten 1002 helyszínen 15 863, emelt szinten 57 helyszínen 2227 tanuló ad számot tudásáról.
A 26 éves férfi - a gyanúsítás szerint - tavaly májusban Túronyban megölt egy helyi, egyedül élő 80 éves német állampolgárt, majd a házból különböző értéktárgyakat lopott el - informál a police.hu.
Az sem mindegy persze, hogy mikor kezdjük adni a gyereknek, és hogy képesek vagyunk-e bízni benne, ellenállni az ellenőrzési vágyunknak ezen a területen is. Volt szülő, aki elsiette a dolgot, és a korán a kislányra bízott bankjegyet másnap csinos kis csipketerítővé vagdalva találta meg a gyerek asztalán. A most készült kutatás adatai szerint a magyar gyerekek átlagosan havi négyezer forint zsebpénzből gazdálkodnak, míg a németek ennek több mint kétszeresét, az angol gyerekek pedig háromszorosát is megkaphatják.
A Saul fia producerei kifogásainak eleget téve módosított változatban közölte újra péntek dél után a Jüdische Allgemeine internetes kiadása az Oscar-díjra jelölt film rendezőjével készült interjúját. Az írást a német hetilap csütörtökön Nemes Jeles Lászlónak tulajdonított és nagy port felverő kijelentésekkel tűzdelve jelentette meg.
Állatkínzás miatt indult eljárás egy német állampolgár ellen, aki a személyautójának csomagtartójában összezsúfolva 21 kölyökkutyát próbált külföldre csempészni, amikor az M70-es autóúton elfogták.
Csalások, lopások és kábítószeres bűncselekmények miatt körözték a német hatóságok azt a német nőt, akit a rendőrök szerdán fogtak el Nagykanizsa közelében - közölte honlapján az Országos Rendőr-főkapitányság.
Egy nemrég alapított médiarészleg gyártotta angol és német nyelvű videókkal toboroz Nyugatról új harcosokat az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ILIÁ) nevű radikális iszlamista szervezet.
A Bayern München labdarúgócsapata ugyan megnyerte a német bajnokságot, azonban a Bajnokok Ligájában nem jött össze a címvédés, a Real Madrid a vártnál jóval könnyebben ejtette ki a bajorokat az elődöntőben. Így már csak egyetlen fontos találkozó várt Pep Guardiola legénysége, a rivális Borussia Dortmund elleni döntő Berlinben, a Német Kupában - írja a Sport24.
Hetven évvel ezelőtt 1944. március 19-én a hitleri Németország csapatai megszállták Magyarországot. Ez után Horthy Miklós kormányzó maradt és kinevezte az új kormányt, amely kiszolgálta a megszállókat és kiszolgáltatta nekik az egész nemzetet.
Hétfőn találkozott a játékosokkal és szerdán tartja első edzését a Ferencváros labdarúgócsapatának Thomas Doll, aki 2015. június 30-ig szóló szerződést kötött a fővárosi klubbal.
Egy francia és egy német gránátot is találtak a tűzszerészek Kiskunfélegyházán az 5-ös út mellett - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje vasárnap az MTI-vel.