Saját kocsijával kampányol Aleksandar Vučić, pedig elvileg nincs is neki

A szerb elnök azt ígéri, egyszerű állampolgárként, saját Skodájával járja majd Szerbiát a választási hadjáratban, ha előre hozott választást írnak ki. A vagyonnyilatkozataiban azonban 2012 óta nem szerepel autó. Mindeközben a politikai útiterv is frissült: előbb a kormány mondhat le, csak ezután indulna el a választási körút.