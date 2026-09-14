A szerb kormánypárti média máris nehéztüzérséggel támadja a legendás sportolót, Dejan Bodirogát, aki előkelő helyen szerepel a diákok választási listáján. Nemzeti hitelessége, sportolói tekintélye és tüntetéseken vállalt szerepe meglehetősen nehézzé teszi a lejáratását.
A szerb elnök azt ígéri, egyszerű állampolgárként, saját Skodájával járja majd Szerbiát a választási hadjáratban, ha előre hozott választást írnak ki. A vagyonnyilatkozataiban azonban 2012 óta nem szerepel autó. Mindeközben a politikai útiterv is frissült: előbb a kormány mondhat le, csak ezután indulna el a választási körút.
Miközben decemberben még nem tudott többséget szerezni a belgrádi városházán Aleksandar Vucic pártja, ezúttal megszerezte az abszolút többséget az ellenzék széthúzása miatt.
Az áttörést remélhették volna Aleksandar Vucic ellenfelei a szombaton újból megtartott részleges önkormányzati választástól, ehhez képest visszasüllyedtek a mocsárba.
Dragan Djilas korábbi belgrádi polgármester szerint hiába tartanak a fővárosban új választást június elején, a kormányzat nem gondoskodott arról, hogy tisztességes voksolást rendezhessenek. Ezért a feltételek nem adottak arra, hogy teljesüljön a polgárok akarata.
Az ellenzék szerint tömegesen irányítottak választókat Boszniából a szerb fővárosba, ennek volt döntő szerepe az SNS belgrádi győzelmében.
Sokkal kisebb a különbség az eddig véltnél az Aleksandar Vučić által fémjelzett Szerb Haladó Párt (SNS) és az Európa-párti ellenzék között.
Szerbia is illiberális állammá vált, a vasárnapi parlamenti választáson csak az kérdés, hogy az elnök pártja 60 százalék fölé kerül-e.
A központi választási bizottság (RIK) adatai szerint 14 óráig a választásra jogosultak 29,94 százaléka adta le voksát a szerbiai elnökválasztáson, míg öt évvel ezelőtt ez az arány 32,1 százalékos volt, a jelöltek azonban magas részvételi arányban bíznak.
A szerbiai elnökválasztás résztvevőinek még 10 napjuk van arra, hogy rátermettségükről meggyőzzék a választópolgárokat, aztán március 30-án éjféltől életbe lép az április 2-ai elnökválasztást megelőző kampánycsend, írja a Tanjug a Vajdaság Ma közlése szerint.
A szerbiai ellenzék pártjai hajlanak arra, hogy közös elnökjelöltet állítsanak a közelgő szerbiai elnökválasztáson – írta a Vajdaság Ma a Tanjug hírügynökségre hivatkozva.
Az április 24-i előrehozott választásokat megnyerő, jelenleg is kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) választási szabálytalanságokra hivatkozva kérte a voksok újraszámlálását. Az SNS április 26-án, az eredmények kihirdetése után arra hivatkozva kérte a felülvizsgálatot, hogy több választókerületben gyanús események történtek, egyes pártok megpróbáltak nyomást gyakorolni a választókra.
Az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium tájékoztatása szerint, az egységes választói névjegyzékben összesen 7.000.095 polgár szerepel – írta a Vajdaság Ma.
Arról már korábban döntött a Vucic-kabinet, hogy előrehozott köztársasági és tartományi választásokat rendeznek Szerbiában, a voksolás időpontja azonban még nem ismert. A Tanjug szerb hírügynökség szombaton úgy értesült, március 1-jén jelenti be a dátumot a miniszterelnök.