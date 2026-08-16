„A legújabb eredmények alapján arra is gondolhatunk, hogy a magyarok kisebb csoportja kelt csak útra, a többség keleten maradt”

A legutóbbi magyarországi tudományos konferenciák egyikén nézetkülönbség alakult ki a régészek és a nyelvészek közt abban a kérdésben, hogy mennyi ideig tarthatott a körülbelül 400-450, úgynevezett nyugati ótörök szó beépülése nyelvünkbe, és ezzel együtt mennyi ideig tarthatott a korai magyar törzsek vándorlása az Uráltól a Kárpát-medencéig. E kérdésről Klima László régész-nyelvésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszékének emeritus tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Szerinte nincsenek nyelvészeti ellenérvei annak, hogy a Nyugat-Szibériából útra kelt magyarok aránylag rövid idő alatt átvehették a török szavakat. Interjú.