Magyarország, a magyar állam, a magyar nép egyik legfontosabb történelmi fordulópontja a mohácsi csata, amelynek idén augusztus 29-én van az 500. évfordulója. A történelmi esemény körülményeit hatrészes interjúsorozattal idézzük fel. Első rész.
A legutóbbi magyarországi tudományos konferenciák egyikén nézetkülönbség alakult ki a régészek és a nyelvészek közt abban a kérdésben, hogy mennyi ideig tarthatott a körülbelül 400-450, úgynevezett nyugati ótörök szó beépülése nyelvünkbe, és ezzel együtt mennyi ideig tarthatott a korai magyar törzsek vándorlása az Uráltól a Kárpát-medencéig. E kérdésről Klima László régész-nyelvésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszékének emeritus tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Szerinte nincsenek nyelvészeti ellenérvei annak, hogy a Nyugat-Szibériából útra kelt magyarok aránylag rövid idő alatt átvehették a török szavakat. Interjú.
Az alábbi textust jórészt loptam. Midőn először olvastam 12 éve, megálltam a növésben. Így fog járni a nyájas olvasó is valszeg, kevesebb új ruhát kell venni.
A Fejezetek a magyar-török kapcsolatok történetéből című doku-sorozatról van szó.
Míg a német tankbeszerzést napi szinten reklámozzák, a Honvédelmi Minisztérium semmit nem akar elárulni a török üzletről.
A török apa előbb egy motorost fenyegetett, aztán nekiesett az őt csillapítani próbáló rendőröknek. Fia is beszállt a konfliktusba.
Miközben Közép- és Kelet-Európa az átalakulás lázában égett, Bulgáriából éppen elűztek több százezer törököt.
Előfordul, hogy egy szappanoperára van szükség ahhoz, hogy egy valamiért elfeledett történelmi figurára felhívja a figyelmet. Ilyen a velencei származású szerencselovag, ékszerkereskedő Gritti Alajos is, aki bár a Szulejmán című népszerű sorozatban csak mellékszereplő, a magyar történelem egy rövid időszakában nagyon is fontos személy volt.
Szulejmán szultánról könyvet írni ma a kiadók álma. Egy televíziós sorozatot „folytatni”, amelyet rosszabb heteiben is több százezren, a csúcson pedig több mint egymillióan néztek pedig egyenesen főnyeremény. Az egyik legnépszerűbb Szulejmán-szerző szerint a feministáknak sincs okuk a panaszra, amikor a korabeli háremről ír.
A magyar válogatott Csonka András öngóljával 1-0-s vereséget szenvedett a török csapattól a Horvátországban zajló U17-es labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében.
A németeket sokkolta, de inkább feldühítette, hogy az országban élő törökök majdnem kétharmada, 64 százaléka szavazott arra, hogy módosítsák a török alkotmányt, s Recep Tayyip Erdogan teljhatalmat kapjon.
Elsősorban az Ausztriában élő törököket érinti, hogy Ausztria keményebben lép fel azon személyek ellen, akik megtartották eredeti állampolgárságukat is az osztrák felvétele után.