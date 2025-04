Diplomáciai szélmalomharc a Krímért

Tegnap a diplomáciáé volt a főszerep a krími válság kapcsán. John Kerry amerikai külügyminiszter felszólította Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, kezdjen közvetlen tárgyalásokat Ukrajnával. Oroszország ezúttal sem hagyott kétséget afelől, ki az úr a térségben: orosz fegyveresek két ukrán rakétavédelmi egységet is elfoglaltak a Krímen. Az úgynevezett "önvédelmi erők" pedig az ENSZ különmegbízottját is megfenyegették. Az Európai Unió jelentős támogatást ígért Kijevnek. A krími válság az orosz gazdaság számára is gyászos következményekkel jár.