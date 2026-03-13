A Demokratikus Koalíció gazdasági szakértője, Dávid Ferenc szerint teljes gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség: újra kell gondolni a költségvetési politikát, a beruházások támogatását, helyre kell állítani az érdekegyeztetést és a jogbiztonságot a gazdasági kormányzásban is.
A kistelepülésekről elköltöznek a tehetséges és tanult fiatalok, akik pedig maradnak, versenyhelyzet nélkül, teljes kiszolgáltatottságban kénytelenek bármilyen állást elfogadni, akár a legrosszabb feltételekkel is. Elsősorban ez az oka annak, hogy a havi nettó átlagkereset a legjobban teljesítő főváros és a legrosszabb helyzetben lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között csaknem kétszeres. A megoldás egyelőre nem látszik, a szakemberek viszont felhívták a figyelmet: ez a drámai különbség élethosszig tart – akinek csak nélkülözésre futja a fizetéséből, a nyugdíja is csak szűkölködésre lesz elég.
Van némi nézetkülönbség az ellenzéki pártok között, hogy miképp változtatnának a minimálbér rendszerén, de az egyikük számára sem kérdés, hogy a legkisebb fizetésből élők helyzetén javítani kell. Az MSZP az adómentesség mellett tör lándzsát, a DK az egységes uniós minimálbér bevezetését szorgalmazza (mindkettő sok ezer forint pluszt jelent) – a kormány viszont egyik javaslatot sem szereti.
Dávid Ferenc szerint el kell szakadni az inflációkövető emeléstől.
A kormány állításával ellentétben szabálytalan és propaganda célzatú volt a vasárnap kötött béregyezség. Folytatódik a V4-ektől való leszakadás.
Máris megjelentek a 400 túlórát tartalmazó szerződések, pedig még nem is lépett hatályba a törvény.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára tart előadást hétfőn a pécsi Corso Hotelben. Dávid Ferenc a társadalmi párbeszédről, érdekérvényesítésről és a gazdasági aktualitásokról beszél majd, de a vidéki Magyarország helyzete és a béremelés kérdése is terítékre kerül.
Dávid Ferencnek, a VOSZ főtitkárának múlt hét szombatján (2016. február 27.), a Szép Szóban megjelent írásának címével egyetértünk: „szakszervezetmentes megállapodások” születtek az idei bérekkel kapcsolatban. A Magyar Szakszervezeti Szövetség tudniillik nem hajlandó aláírni kitöltetlen ajánlást - sem most, sem a jövőben. A tárgyaló partnereink pedig csak ezt tartották elfogadhatónak.
A kormány a vasárnapi boltzár igazolására valóságos adatdzsungelt hozott létre, amiben maga is eltévedt. A lakosság döntő többsége a hét utolsó napján is vásárolna, ha tehetné – vélte Dávid Ferenc. A Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára óvott a nyugdíjrendszerbe való átgondolatlan beavatkozástól, így a „férfi 40” programtól is.
Jelenlegi formájában adócsalásként értelmezi az adóhatóság a Penny Market vásárlás mellett készpénzfelvételt lehetővé tevő "cash back" szolgáltatását. A bank ugyanis nem tudja megkülönböztetni a vásárlást a pénzfelvételtől, így nem tudja a 6 ezrelékes tranzakciós illetéket és pénzfelvételi extradíjat számlázni. Ez lényegében véve azt jelenti, hogy a mostani formájában a kártyákat kibocsátó bankok - ha nem is szánt szándékkal - de adót csalnak.
Elhamarkodottnak tartja a jövő évi minimálbér emelésének várható, 5,5 százalékos mértékéről szóló bejelentést Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára.
Ha mégis létezett hatástanulmány a vasárnapi zárva tartásról, miért hozták meg a törvényt?
Nem akarja bővíteni a kormány a vasárnapi zárva tartásról szóló törvénybe foglalt kivételek körét. A gazdasági tárca múlt héten szétküldött kormányrendelet-tervezete eszerint tévedés volt. A vállalkozók szerint még mindig nem késő visszavonni az elhibázott törvényt.
A takarékszövetkezetek lenyúlása, vagy legutóbb a kereskedelmi láncok elleni támadássorozat célja a kormánybarát klientúra helyzetbe hozása - véli a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Dávid Ferenc kifogásolja, hogy a kormány döntéseihez nem kéri ki a szociális partnerek véleményét, s teljes bizonytalanságban tartja a társadalmat, a munkaadókat, a munkavállalókat. A hazai vállalkozók is főleg az országban uralkodó jogbizonytalanság matt nem fejlesztenek. A szövetség pedig a mindenkori kormánynak lenne szakmai alapokon megbízható, támogató, de szükség esetén kritikus szövetségese.
Lemondott Lepsényiné Török Ilona az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) elnökségi tagságáról. Dávid Ferenc, az OTSZ megbízott szóvivője azt mondta, tiszteletben kell tartani mindenkinek a döntését.
A jogbiztonság és a társadalmi párbeszéd hiánya jelenti a legnagyobb kockázatot a gazdaság és a vállalkozások számára Magyarországon Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára szerint, aki ugyanakkor rendkívül pozitív intézkedésnek tartja a növekedési hitelprogram (nhp) kiteljesítését és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő irányváltást a felsőoktatásban.
Semmi sem indokolta, hogy a Takarékbanknak kötvényt kellett kibocsátani, a tőkére nem volt szüksége. A részvénnyé változó értékpapír csak a tulajdonváltást szolgálta. Érthetetlen az is, hogy mitől érnek ötször annyit a részvények, mint nyolc hónapja.
Megakadályozható-e a hatalomátvétel a Takarékbankban?