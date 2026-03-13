Fejre állt a munkaerőpiac, kétszeres különbség van a szabolcsi és a budapesti bérek között

A kistelepülésekről elköltöznek a tehetséges és tanult fiatalok, akik pedig maradnak, versenyhelyzet nélkül, teljes kiszolgáltatottságban kénytelenek bármilyen állást elfogadni, akár a legrosszabb feltételekkel is. Elsősorban ez az oka annak, hogy a havi nettó átlagkereset a legjobban teljesítő főváros és a legrosszabb helyzetben lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között csaknem kétszeres. A megoldás egyelőre nem látszik, a szakemberek viszont felhívták a figyelmet: ez a drámai különbség élethosszig tart – akinek csak nélkülözésre futja a fizetéséből, a nyugdíja is csak szűkölködésre lesz elég.