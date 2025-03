Elbizonytalanodott külhoni magyarok

A szlovákiai választásokon alacsony volt a magyarok szavazási kedve, így a Magyar Közösség Pártja nem jutott be a parlamentbe, a vegyespártként emlegetett Híd-Most is rosszabb eredményt ért el, mint négy éve. A magyar kisebbség passzivitása azonban nemcsak Szlovákiára jellemző, Romániában és Szerbiában is folyamatosan csökken a részvétel. Választás közeleg mindkét országban, s még ha be is kerül a törvényhozásba a helyi magyar képviselet, akkor is szembe kell néznie az alapproblémával - az etnikai alapú politizálás leszálló ágba került. Alternatíva viszont nincs.