Ez a regény keresi a fényt. Felkapcsolja a gyerekkor lámpáit, és bejárja azt a valaha biztonságos világot, ahol még minden rendben volt. De amint megjelenik a vágy, elvész a biztonság: gimi, Budapest, egyedüllét, sok ellenséges felnőtt és sok új barát – olvasható a fülszövegben. – Háy János új regénye folyamatosan átjár a biztonságból a támaszokat és segítőket vesztett kamaszkorba és vissza. A csokimikulásos lány nyomot hagy a szíven, egy turistajelzést, hogy ne tévedjünk el, amikor magunkhoz akarunk közel kerülni. A regény az Európa Könyvkiadó gondozásában szeptember végén jelent meg.
Idén már a 16. Ördögkatlant rendezték meg a dél baranyai Nagyharsányban, Kisharsányban és Beremenden. Kiss Mónika és Bérczes László csapata most is minőségi, igényes programot válogatott a szombaton zárult sorozatra.
Leginkább egy ágyon, vagy közvetlen körülötte (díszlet-és jelmeztervező: Cziegler Balázs) játszódik Háy János újabb párkapcsolati története, az Elem.
Háy János regényében a nincstelenek világának ábrázolását a nagy pszichológiai tragédiák ősi motívumaival elegyítette.
Mi történik a mesék hőseivel, miután jól ismert kalandjaik véget érnek? Mi lett a vadásszal, aki megkegyelmezett Hófehérkének? Milyen sors várt Kukára? Milyen körülmények között cseperedett fel Jancsi és Juliska? Tényleg boldogan éltek? A Cser Kiadó gondozásában tavaly megjelent És boldogan éltek? – Mesehősnők utóélete című női antológia után most a férfiak is megadják kíméletlen, cseppet sem gyerekbarát válaszaikat a kérdésre. Az Ők is boldogan éltek? szerzői közül ezúttal Háy Jánost, Garaczi Lászlót és Totth Benedeket kérdeztük a mesékhez való viszonyulásukról.
Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező magyar irodalom című újraélesztő szövegfüzérének margójára.
Számít-e, ha az alkotó rasszista kijelentést tesz vagy #metoo-botrányba keveredik? Mit tanítson egy magyartanár? És kik azok a morzsamagyarok? Háy János Kik vagytok ti? címmel megjelent irodalomtörténetében – Balassi Bálinttól Víg Mihályig – a magyar irodalom történeteit a saját véráramára köti.
Háy János darabjaiban a közelit kutatja. A mikrokörnyezet intim, olykor meglehetősen durva részletei utalnak az egészre, vagyis a társadalom pillanatnyi morális állapotára. A helyzet finoman szólva is gyomorforgató.
Születőben lévő színházi szövegek részleteinek felolvasásával kezdődött pénteken a XII. DESZKA Fesztivál a debreceni Ady parkban.
Háy János írót tüntették ki a Tiszatáj-díjjal. Az indoklás szerint az 56 éves író azért kapta a kitüntetést, mert irodalmunkban nem teljesen megszokott módon, egyedi élményanyagát a magán- és közvalóságot megrázó közvetlenséggel és ironikus távolságtartással ábrázolja.
Háy János A halottember című korábbi novellájából készített színpadi adaptációt, amelyet a Szkéné Színház tűzött műsorára, a Szkéné, az Ördögkatlan és a Nézőművészeti Kft. közös előadásában. Háy nem először állít középpontba egy emberi sorsot, hogy aztán ezen keresztül meséljen a bizalom törékenységéről, a szenvedélyünk múlékonyságáról, a magánhistória és a történelem elválaszthatatlanságáról.
Bár változatos programot ígért a Múzeumok Éjszakája programfüzete, nem mindig azt kaptuk, amire számítottunk. A programsorozatnak két ellenlábasa volt: a nyári hőség és a csupán egy éjszakányi idő. De ennek ellenére szombat este Budapest utcáin meglehetősen sokakat lehetett látni sétálni, vagy éppen sietni, kezükön belépésre jogosító karszalaggal.
Arra a nem kis feladatra vállalkoztam, hogy a 2015-ben, magyar szerző tollából megjelent könyvtermésből állítsak össze toplistát. Ez a rangsorolás szigorúan szubjektív, nem a szerkesztőségi kollektíva eredménye, még csak nem is a különböző sikerlisták, kiadói adatok alapján épül fel, csupán egyéni ízlésemet tükrözi. Az idei esztendő a magyar írók éve volt: Krasznahorkai László megkapta a Nemzetközi Man Booker-díjat, Dragomán Györgytől volt hangos a német és román sajtó is, Amerikában pedig újra felfedezték Spiró György Fogság, és Szabó Magda Az ajtó című regényét is. Az idei évi irodalmi termés azonban csak néhány kivételes művel szolgált.
Háy János újabb sajátos hangvételű létjegyzetet és korrajzot festett rólunk, a mai kor emberéről. Párkapcsolati zökkenők, az együttélés nehézségei, a gazdagság és a mélyszegénység egészen különös perspektívából nézve tárulnak elénk az író Hozott lélek című új regényéből, amely az Európa Kiadó gondozásában jelent meg.
Átvette a Budapest Nagydíjat Jonathan Franzen amerikai író, a 22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége tegnap a nyitóünnepségen. A Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése díjának átadásán Háy János mondott laudációt, a nagyközönség pódiumbeszélgetésen találkozhatott először a mai amerikai irodalom első számú sztárjával.
Rambo Nagy Lászlóval, az irodalom a zenével és a tánccal, az olvasó pedig olyan kortárs írókkal, költőkkel találkozhat Budapesten a tegnap kezdődött, ötnapos Margó Irodalmi Fesztiválon, mint Esterházy Péter, Háy János, Grecsó Krisztián, Tóth Krisztina vagy Závada Pál.