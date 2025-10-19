Ha volna ilyen, hogy az Év Legundorítóbb Kifejezéseinek Versenye, tuti, hogy a luxizás vita nélkül vinné el a pálmát a repülőrajt és Menczer Tamás előtt.
„Hiába akarok visszatalálni gyermekkorom Istenéhez, egyelőre ez még nem sikerült… hit és hitetlenség kérdésében ugyanúgy csak dadogni tudok, mint korábban is” – mondja Lövétei Lázár László, akit többek között az evangéliumok és Jézus humoráról is kérdeztünk legutóbbi, Zákeus fügefája című verseskötete kapcsán.
„A rakodópart alsó kövén” kürt zeng - Jézus Zákeus házában; Pilinszky és a százas szegek - Apokrif, láthatatlan pára
Míg a jelenlegi kormányfő nagypénteken kenyérsütésről posztolt, egykori elődje, a DK elnöke másfél hét alatt már másodszor példálózott Jézus Krisztussal.
A János-evangéliumot bevezető ünnepélyes himnusz legismertebb mondatát sokszor idézzük karácsonykor: „Az Ige testté lett és lakozott közöttünk” (Jn 1,14). E szinte diadalmas kijelentés környezetében azonban ilyen keserű mondatokat is olvasunk: „A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be (…) a világ nem ismerte meg őt (…) az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt” (Jn 1,5; 1,10-11). Mindezek mai érvényességét három történet felidézésével szeretném szemléltetni.
A DK elnöke szerint 15 éve „a pesti utcán randevúzott a jogos állampolgári felháborodás, az önmagáért való erőszak és a szervezett államcsíny kísérlet”.
A vallásos könnyűzenét évente több százmillió forinttal dotálja a kormány – ennek értelmén el lehet töprengeni, de azt fontos szem előtt tartani, hogy magát a zenei irányzatot nem az Orbán-kabinet hívta életre.
Amikor tavaly ilyenkor a Bécsi kapu téren az üres templomban prédikáltam az üres sírról, azt gondoltam, hogy egyszeri ez a megrendítő élmény. Ám ez már a második húsvétunk a koronavírus árnyékában.
Előbbi kérte, utóbbi ítéletben kötelezte a forgalmazót az alkotás eltávolítására.
Egy sor politikai eszme, ideológia nincs jelen az európai politikában, amit egyébként a kontinens lakóinak tömege vall magáénak, de ez a májusi európai parlamenti választásokon megváltozik majd – hangzott el egy az Európai Unió jövőjéről rendezett vitafórumon Szlovákiában.
Csütörtökön avatták fel a Pest megyei Dabason a város új büszkeségét, a monumentális Jézus-szobrot. Az égnek emelt kézzel imádkozó Krisztus szobra, ifjabb Szabó István alkotása, a talapzatul szolgáló kápolnával együtt tíz méter magas. A szobrot az Áldos Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére állították fel, és Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek szentelte fel. Szavazzon, hogy önnek tetszik-e!
Passio XXI címmel egy mai passiótörténetet mutattak be a Budapest Sportarénában Alföldi Róbert rendezésében. A látványos, zenés, táncos előadásban a Messiás egy mai lázadó fiatalember, aki ugyanarra a sorsra jut mint bibliai elődje.
Több száz év után először felnyitották a Jézus sírja fölött elhelyezett márványlapot a sír fölé emelt szentély restaurálása során - közölte vasárnap a Háárec című izraeli újság honlapja.
Jézus vállalja a kereszthalált, hogy kiszabadítsa az emberiséget abból a csapdából, amelybe gonoszságai újra és újra belesodorják, és ezzel feltöri a történelem burkát - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az MTI-nek.