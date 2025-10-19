„Akik befogadták Őt...” – Történetek 2021 karácsonyára

A János-evangéliumot bevezető ünnepélyes himnusz legismertebb mondatát sokszor idézzük karácsonykor: „Az Ige testté lett és lakozott közöttünk” (Jn 1,14). E szinte diadalmas kijelentés környezetében azonban ilyen keserű mondatokat is olvasunk: „A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be (…) a világ nem ismerte meg őt (…) az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt” (Jn 1,5; 1,10-11). Mindezek mai érvényességét három történet felidézésével szeretném szemléltetni.