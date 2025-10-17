Egy tanára finoman, mosolyogva adta az értésére, hogy ez nem fog menni. Úgy tűnik, nem lett igaza.
Julija Navalnaja szerint Valerij Gergijev fellépése „a diktátornak szóló ajándék lenne”.
Néhány éve Baráti Kristóf hegedűművész annyi más hangszeres társához hasonlóan vezényelni kezdett, pénteki hangversenyén felkészült karmester képét mutatta.
A 70 éves Jan Latham-Koenig Európa-szerte töltött be zenei igazgatói pozíciót zenekarokban.
A világhírű angol karmester eddig is ismert volt a zenészekkel szembeni nyers viselkedéséről.
A Philharmonia Orchestra játszik vasárnap a Bartók Tavasz záróhangversenyén, vezényel az új vezetőkarmester, Santtu-Matias Rouvali. Vele beszélgettünk.
Pedig a világ egyik legkiválóbb karmestere „személyes okokkal” magyarázza távozását az LSO éléről.
Hosszú betegség után, 86 éves korában hétfőn elhunyt Bolba Lajos karmester, a Magyar Rádió Szórakoztatózenei osztályának és a Magyar Televízió zenei osztályának egykori vezetője, számtalan könnyűzenei műsor zenei rendezője - közölte a család az MTI-vel.
Kent Nagano napjaink egyik legjelesebb karmestere. Most már bízik a komolyzene jövőjében, az elődök szavát pedig mindig szem előtt tartja.
A színpadon lehengerlő, a katedrán kíméletlen. Thomas Quasthoff óráira csak a legjobbak juthatnak be.
Zubin Mehtát, az indiai karmestert egy magyar pap áldása kísérte pályáján, amely az egyik legragyogóbb karrier a világ klasszikus zenei történetében.
Ma a Müpában lép fel a New York-i Filharmonikusok. Az évad végén leköszönő zeneigazgató, Alan Gilbert grandiózus tervekkel vág neki új életének. Megváltozott zenefogyasztási szokásokról, Solti Györgyről és Trumpról beszélgettünk vele.
Úgy látszik, a muzsika csakugyan fiatalít. Kilencvenkét esztendős korában távozott a minap a francia Georges Pretre, a világ egyik legnagyobb karmestere, aki a Le Monde szerint mindig azt mondta magáról, senki se lehet próféta a hazájában.
A brit zeneszerző és karmester, aki több mint 60 film, köztük a Tűzszekerek filmzenéjét vezényelte. Családjának tájékoztatása szerint Harry Rabinowitz franciaországi házában hunyt el - írta csütörtökön a BBC News.
Az Egyesült Államokban élő – de itthon is rendszeresen hallható – karmester-zeneszerző, Vajda Gergely mind szélesebb körben elismert a nemzetközi zenei életben. Zeneigazgatói posztja Huntsville városához (Alabama állam) köti, emellett rangos fesztiválokra hívják, a közelmúltban vígoperát és Klarinétszimfóniát írt. Következő magyarországi koncertje egy operagála lesz, amit május 31-én rendeznek az Olasz Kultúrintézetben, a Zsidó Művészeti Napok keretében.
Camille Saint-Saëns Sámson és Delila című művével lépett fel a közelmúltban a budapesti Magyar Állami Operaház által szervezett Primavera Fesztiválon a Kolozsvári Magyar Opera. A zenekart Horváth József vezényelte. A negyven éves karmester mögött szédületes repertoár áll, a mostani volt a háromszázhetvenkilencedik "levezényelt" előadása. Fiatalsága ellenére kortársai közül sokan tekintélyként tisztelik, mindenekelőtt azért a szakmai elhivatottságért, amelyet dirigensként tanúsít, s azért a képességért, amellyel irányítja az előadás zenei gondolatvilágát, hozzájárulva a muzsika, a színpad és a mondanivaló egységének megteremtéséhez.
A muzsikus szombat éjjel, súlyos betegségben, családja körében halt meg, közölte az ORF tekevízió.
Kilencvenéves korában meghalt Pierre Boulez világhírű francia zeneszerző, karmester.
A hírt a New York-i Filharmonikusok elnöke, Matthew Van Besien jelentette be; Kurt Masur 1991 és 2002 között a zenekar zeneigazgatója volt - adta hírül a vs.hu
Életének 86. évében elhunyt Bács Lajos romániai magyar karmester, pedagógus és zeneszerző - adta hírül szerdán a bukaresti rádió magyar szerkesztősége.
Túláradó boldogság, végtelen öröm, hogy több mint egyhónapnyi habozás után a világ egyik legjobb szimfonikus zenekara, a legendás berlini megtalálta új mesterét. A távozó hatvanéves angol Sir Simon Rattle utódát, az orosz származású Kirill Petrenkót.
Életének 104. évében elhunyt Kristóffy Imre szalon- és tánczenész, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (MACIVA) egykori karmestere - tájékoztatott a MACIVA.
Abból, ahogy a világ egyik legnagyobb muzsikusa, a zongoraművész, karmester, Vladimir Ashkenazy a világ egyik legelismertebb zenekara, a Philharmonia Orchestra tagjai között beszalad a Művészetek Palotája pódiumára, kapásból sejteni lehet, hogy igen jó esténk lesz.
Életének 96. évében csütörtökön meghalt Záborszky József karmester, zenepedagógus, zeneszerző, a Szent István Király Szimfonikus Zenekar alapítója - tudatta pénteken az MTI-vel a Zuglói Filharmónia. Záborszky József Tokajban született 1918-ban. Thomán Máriánál tanult hegedülni, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Országh Tivadar és Kókai Rezső növendékeként szerzett diplomát 1942-ben. 1954-ben a Budapesti Pedagógiai Főiskolán ének-zene szakos tanári diplomát is szerzett.
Életének 79. évében, hosszas betegség után hétfőn elhunyt Oberfank Géza érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas karmestere, az intézmény örökös tagja.
Valószínűtlenül halkan, alig-alig hallhatóan, és tán ezért is dermesztő feszültséggel szól először az Örömóda témája a IX. Szimfóniában, a Berlini Filharmonikusok előadásában, a Művészetek Palotájában. Sir Simon Rattle, a vezetőjük, a világ egyik legjobb karmestere úgy vezényli a világ egyik legjobb zenekarát, hogy kiráz tőle a hideg.