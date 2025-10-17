Már ötödikes korában vezényelt…

Camille Saint-Saëns Sámson és Delila című művével lépett fel a közelmúltban a budapesti Magyar Állami Operaház által szervezett Primavera Fesztiválon a Kolozsvári Magyar Opera. A zenekart Horváth József vezényelte. A negyven éves karmester mögött szédületes repertoár áll, a mostani volt a háromszázhetvenkilencedik "levezényelt" előadása. Fiatalsága ellenére kortársai közül sokan tekintélyként tisztelik, mindenekelőtt azért a szakmai elhivatottságért, amelyet dirigensként tanúsít, s azért a képességért, amellyel irányítja az előadás zenei gondolatvilágát, hozzájárulva a muzsika, a színpad és a mondanivaló egységének megteremtéséhez.