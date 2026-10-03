A rendszerváltás rendszerváltása

Jó lenne most varázsütésre egymásra mosolyogni, mindenkivel kezet fogni, és beülni együtt egy nagy nemzeti fagyizóba. Erre azonban semmi esély. Kemény küzdelmek előtt áll az ország. Megint egy olyan helyzet, amelyben talán mindenki tudja, mi lenne helyes, mit, hogyan kéne tenni. De rengeteg az egymásnak feszülő érdek, a számonkérő indulat, bosszúvágy. A Fidesz pedig aligha fog kezet nyújtani az új kormánynak, az átalakulás népfrontjának.