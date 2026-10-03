Ezt a vitát nem lehet kizárólag közgazdászokra hagyni.
Jó lenne most varázsütésre egymásra mosolyogni, mindenkivel kezet fogni, és beülni együtt egy nagy nemzeti fagyizóba. Erre azonban semmi esély. Kemény küzdelmek előtt áll az ország. Megint egy olyan helyzet, amelyben talán mindenki tudja, mi lenne helyes, mit, hogyan kéne tenni. De rengeteg az egymásnak feszülő érdek, a számonkérő indulat, bosszúvágy. A Fidesz pedig aligha fog kezet nyújtani az új kormánynak, az átalakulás népfrontjának.
Júniusban ugyan újabb adósságrendezésen eshettek át a kórházak, ezzel együtt még mindig 79,9 milliárd forintra rúg a költségvetési intézmények lejárt és kifizetetlen adóssága, amivel jellemzően cégeknek, beszállítóknak tartoznak – derül ki a Magyar Államkincstár (MÁK) féléves adataiból.
Van, ahol csak a tartozások negyedét rendezték.
A lázadását elbukó Wagner-csoport átadja nehézfegyvereit az orosz hadseregnek, cserébe lezárták a harcosai ellen indított büntető eljárást, s betagozódhatnak a hadseregbe. A Wagner-vezér Prigozsin megkezdte belaruszbeli száműzetését.
A 30 milliárdból elsősorban azok az intézmények kaphattak, amelyeknek az október végi lejárt tartozásuk meghaladta a havi állami finanszírozásuk egy hatodát.
A legnagyobbak is legfeljebb 500 millió forintra – konszolidációként nem értelmezhető összegre – számíthatnak.
A szervezet konszolidációra már kifizetett több mint 13 milliárd forintot, de további egyre lenne szükség. Erre viszont ismét nincs fedezet.
Csak döntés kérdése, hogy az Orbán-kabinet átvállalja-e Budapest – elsősorban a kormánynak betudható – adósságait: pénz ugyanis bőven akadna rá. A legnagyobb tétel a miniszterelnök és köre által erőltetett metrókocsi-felújítás.
Nem számíthatnak a kórházak teljes adósságrendezésre, az eladósodott intézmények vezetőit viszont akár bércsökkentéssel is sújthatják – értesült a Népszava kormányzati forrásokból.
Több mint kétszázmillió forintból folytatódik idén az óbudai Szent Margit Kórház fejlesztése - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter az egészségügyi intézményben tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Hetven milliárd forintot ad a kórházaknak a kormány, döntött csütörtökön a kabinet: 45 milliárdot a 30 napon túl fennálló beszállítói tartozások kifizetésére kapnak, 15 milliárd jut a működés hatékonyságát javító programokra, 10 milliárddal pedig emelik a gyógyító-megelőző kasszát. Az eladósodás megállíthatatlannak látszik, hiszen érdemi lépések nem történtek a kórházi rendszer működésének ésszerűbbé tételére.
A Magyar Orvostechnikai Beszállítók Szövetsége (MOBSZ) szerint nem hozott végleges megoldást a kórházi tartozások nyár eleji konszolidációja, és úgy látják, hogy a jelenlegi mintegy 40 milliárd forintról már szeptemberre akár 60 milliárd forintra nőhet a beszállítók irányában fennálló kórházi tartozások összege.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) befejezte a tárgyalásokat a kórházi adósságkonszolidációban érintett legnagyobb beszállítókkal - közölte az ÁEEK.
Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) részleges, év közbeni adósságkonszolidációt kér a kórházaknak a pénzügyi és egészségügyi kormányzattól, mert egyébként veszélybe kerülhet az intézmények eszközellátása. Az OSZ erről közleményt adott ki.
Az életben maradásról és a kényszerű alkukról szólt az elmúlt év a magyar felsőoktatás szereplői számára. Miközben az alaptörvénybe írták a diplomások röghöz kötésének intézményét, a felvételi keretszámokat lényegében a 2011-es szintre állították vissza. Konszolidációs tervei ellenére a tavasszal államtitkárrá kinevezett Klinghammer István elvesztette Orbán Viktor bizalmát.