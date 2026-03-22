Ha boldogságról olvasnál, ott vannak a tündérmesék - Rumena Buzsarovszkával női és férfi szerepekről

Tizenhárom órát autózott Szkopjéből, hogy közvetlen repülőjáratok híján, részt tudjon venni az idei PesText irodalmi fesztiválon. Elszánt és vagány – ez nem csak a Kiss Noémivel folytatott parázs beszélgetésen derült ki róla az A38-on, de az írásaiból is ez tükröződik. Az Európa-szerte egyre ismertebb és elismertebb macedón írónő A férjem című novelláskötete Rajsli Emese fordításában magyarul is olvasható – és nemsokára új kiadásban is megjelenik az Európa Könyvkiadó Kapszula Könyvtár sorozatában. Rumena Buzsarovszkát többek közt a „női írás”-ról kérdeztük.