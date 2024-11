Moszul, ahol a kegyetlen múlt pihen

Útjaim során kevésszer fordult elő velem, hogy nem bírtam szabadulni egy várostól, de Moszul pont ilyen – írja Kondor Bence, aki egy hátizsákkal, benne fotós- és videós felszereléssel járja a világot, ezalatt hosszabb időt töltött a Közel-Keleten is. Iraki cikksorozatának első részében Moszul városát mutatja be, melynek lakosai az Iszlám Állam katonáinak legvéresebb terrortámadásait, embertelen kínzásait élték át. Megtapasztalták a poklot, mégis megvan bennük a szeretet, a bizalom még azok iránt is, akiket nem ismernek.