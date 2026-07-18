Ez a végtelenül ízléstelen és végtelenül hazug német megszállási emlékmű több mint 12 éve mérgezi a közterületet és a közéletet – emlékeztetett a főpolgármester.
Tüntessék el végleg, maradjon inkább az eredeti helyén vagy szállítsák el máshova? A történelemhamisítónak tartott Szabadság téri német megszállási emlékmű máig borzolja a kedélyeket, arról viszont a tiltakozók körében sincs egyetértés, milyen sorsot szánnak a szobornak.
A rendszer sokáig fog még tartani, de örökké semmi se tart. Ez a fasisztoid rendszer se lesz örök – jelentette ki Ungváry Rudolf író a német megszállási emlékműnél tartott évfordulós rendezvényen.
Ma Fischer Ádám karmester közös éneklésre invitálta az embereket a budapesti Szabadság térre. A német megszállás áldozatainak emlékműve elé a szervezők uniós zászlót feszítettek ki.
Ha áprilisban megválasztják Budapest 1-es körzet képviselőjének, az lesz az egyik első intézkedése, hogy elbontassa a német megszállási emlékművet - közölte Juhász Péter, az Együtt elnöke.
Napra pontosan egy éve, 2014. március 23-án szerveztek először tiltakozást az akkor még csak tervezett, Szabadság téri megszállási emlékmű ellen az Eleven emlékmű nevű csoport tagjai. Az évforduló alkalmából "Az elevenek éve" címmel flashmobot tartottak a Szabadság téren.
Horthy István egykori kormányzóhelyettes neve is helyet kaphatna a Szabadság téri emlékmű felületén - erre következtetnek legalábbis a Szabadság téri tiltakozók Schmidt Mária egy napokban felmerült ötletéből. A Terror Háza Múzeum főigazgatója ugyanis a múlt csütörtöki "Haza, Szeretet - Nemzeti ellenállás 1944" című konferencián arra tett javaslatot, hogy az megszállási emlékműre írják fel "azoknak a hős magyar repülőtiszteknek és repülőfőtiszteknek a névsorát, akik a harcvonalban mindenről elsőként informálódva, a németek által feláldozva, állandó életveszélyben harcolva, a náci és a kommunista diktatúrával szemben egyaránt küzdve haltak mártírhalált".
Napok óta nem válaszol a Szabadság téri emlékmű felállításával kapcsolatos megkeresésünkre a miniszterelnök sajtófőnöke. Lapunk azt kérdezte Havasi Bertalantól, ki döntötte el, hogy minden előzetes bejelentés nélkül, éjjel lopva állítsák fel az "elátkozott" emlékművet. A birodalmi sasos-arkangyalos szoborcsoport fő darabjai július 20-ra virradóra, titokban érkeztek a helyszínre, amelyet több száz méteres körben, dupla kordonnal zárták le és legalább húsz rendőrautót vezényeltek a térre. A szoborcsoport felállításáról előre senkit nem tájékoztattak, az emlékmű ellen tiltakozó civilek éjjel az atlatszo.hu híradásából értesültek a történtekről, ám másnap délelőtt már így is a helyszínen demonstráltak.
Utcára hívják ma este 19 órára a demokratákat a Szabadság téri civil demonstráció szervezői. Az arkangyalos-sasos emlékmű ellen április 8-a óta tüntetők ma is ott lesznek a titokban, éjjel felállított szobornál, ahonnan közösen vonulnak a Vértanúk terére, Nagy Imre szobrához. A diktatúra ellen tiltakozó flashmobra a demokratikus pártokat is várják, a szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy nyugodtan vigyenek magukkal zászlókat, logókat, és gyertyát, mécsest, amit a téren majd meggyújthatnak.
Nem válaszolt a Szabadság téri emlékmű felállításával kapcsolatos megkeresésünkre a miniszterelnök sajtófőnöke. Lapunk azt kérdezte tegnap Havas Bertalantól, ki döntött arról, hogy minden előzetes bejelentés nélkül, éjjel állítsák fel a Szabadság téri emlékművet. Az Országos Rendőr-főkapitányság viszont azt közölte: már az emlékmű kihelyezése előtt is 24 órás volt a rendőri jelenlét a téren. A birodalmi sasos-arkangyalos emlékmű fő darabja július 20-ra virradóra, titokban érkezett a helyszínre, amelyet több száz méteres körben, dupla kordonnal zárták le.
Bekamerázták a Gábriel arkangyalos-sasos emlékmű hátsó részét. A 444.hu egyik olvasója küldött fotót a tegnap reggeli szerelési munkáról. A Szabadság téren történtekről a rendőrség eddig is készített felvételeket, mostantól azonban az emlékműre szerelt kamerák szintén segítenek abban, hogy a hatóság nyilvántarthassa, kik tüntetnek a téren, illetve ki akarja megrongálni a kritikák kereszttüzében álló szoborcsoportot. Civilek április 8-a óta demonstrálnak az emlékmű ellen és számos zsidó szervezet mondott le a koncepció és a konzultáció teljes hiánya miatt a holokauszt-emlékévre nekik juttatott állami összegekről.
Szerény számítások szerint is naponta hárommillió forintot költ a rendőrség az éj leple alatt a Szabadság téren elhelyezett szégyenteljes építmény őrzésére. Orbán Viktor kormánya egy társadalmat megosztó, történelemhamisító, hazug műalkotás védelmére pazarolja az adófizetők pénzét és a rendőrség erőforrásait, miközben az ország számos településén már nyomokban sem létezik a közbiztonság - írja közleményében Harangozó Tamás.
Napi 3-5 millió forintért őrzi a rendőrség a birodalmi sasos-arkangyalos emlékművet a Szabadság téren. A Blikk szerint a helyszínen mintegy ötven készenléti rendőr néz farkaszemet a szobor ellen tüntetőkkel, de hétfőn, amikor az avatóünnepséget tartották volna, további több tucat rohamrendőr speciális védőöltözetben várt bevetésre. Magyar Fruzsina, a több mint 100 napja tartó civil demonstráció egyik szervezője lapunknak kijelentette, az iszonyatos rendőri készültség, ami a tiltakozások kezdete óta van a téren, kimeríti a hűtlen kezelés fogalmát.
Az MSZP Roma Tagozata társadalmilag veszélyesnek tartja a megszállási emlékmű körül kialakult tarthatatlan és robbanásig feszült állapotokat, ezért még időben figyelmezteti a kormányt : legyen tekintettel a holokauszt túlélői, illetve az ő leszármazottaik véleményére – beleértve a magyarországi romákat is –, amely szerint „ennek az emlékműnek mennie kell”!
Elmarad a vasárnap éjjel, titokban befejezett német megszállási emlékmű állami felavatása, mert a kormány "tiszteletben tartja" a szobor ellen tiltakozók sérelmeit, akik tegnap ismét a Szabadság téren demonstráltak. Orbán is újra megvédte az alkotást, szerinte "kötelességük volt" megépíteni azt. Azonban kiderült, az alkotók súlyos "bakit" követtek el: tévesen az állatáldozatokra használt héber szót alkalmazták az emlékmű egyik feliratán.
Az MSZP elnöke szerint a kormány elveszítette a kontrollt, amit a Szabadság téri német megszállás áldozatai emlékművének felállítása is jelez.
Demszky Gábor, Budapest volt főpolgármestere szerint a Szabadság téren felállított emlékmű a gyávaság emlékműve, ahogy a berlini fal is az volt, amelyet szintén az éj leple alatt építettek fel a város közepén.
A német megszállás áldozatainak emlékműve arra hivatott, hogy kifejezze azt a fájdalmat és megpróbáltatást, amelyet szabadsága elvesztése miatt a magyar nemzet érzett és elszenvedett - írta Orbán Viktor miniszterelnök az MTI-hez hétfőn eljuttatott nyilatkozatában a budapesti Szabadság téri emlékműről.
Nem lesz avatóünnepsége a német megszállás áldozatai emlékművének - közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.
A magyarországi zsidóság képviselete változatlanul várja, hogy a Holokauszt emlékévet meghirdető kormány méltó módon és közös munkával, nemcsak szavakban, hanem tettekkel is fogadja vissza a magyar nemzetbe a magyar zsidóság kiszolgáltatott és ártatlanul legyilkolt áldozatait - közölte a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) hétfőn az MTI-vel.
Mit tesznek, ha ma felavatják a megszállási emlékművet?
Az éj leple alatt - szombatról vasárnapra virradóra - váratlanul befejezték a német megszállási emlékművet a Szabadság téren. Egyelőre nem tudni, mikor lesz az avatóünnepség, Orbán Viktor már többször elhalasztotta az átadást, tartva a politikai kockázatoktól. Nem csoda, hiszen az egyre indulatosabb demonstrálók az erős rendőri védelem ellenére újabb tüntetéssorozatot terveznek az emlékműnél. Vasárnap már tojással dobálták meg a kész szobrot a több mint száz napja a téren tiltakozó tüntetők. Képgalériánkat itt tekintheti meg!
A Magyar Liberális Párt (MLP) szerint a Szabadság téri német megszállási emlékmű ahelyett, hogy a II. világháború borzalmaira emlékeztetne, "a magyar kormány arroganciájának emlékhelye lett".