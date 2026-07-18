Tovább titkolóznak az emlékműről

Napok óta nem válaszol a Szabadság téri emlékmű felállításával kapcsolatos megkeresésünkre a miniszterelnök sajtófőnöke. Lapunk azt kérdezte Havasi Bertalantól, ki döntötte el, hogy minden előzetes bejelentés nélkül, éjjel lopva állítsák fel az "elátkozott" emlékművet. A birodalmi sasos-arkangyalos szoborcsoport fő darabjai július 20-ra virradóra, titokban érkeztek a helyszínre, amelyet több száz méteres körben, dupla kordonnal zárták le és legalább húsz rendőrautót vezényeltek a térre. A szoborcsoport felállításáról előre senkit nem tájékoztattak, az emlékmű ellen tiltakozó civilek éjjel az atlatszo.hu híradásából értesültek a történtekről, ám másnap délelőtt már így is a helyszínen demonstráltak.