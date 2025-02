Mézeshetek a francia szélsőjobbal

Kemény választási tavasz vár a francia szélsőjobboldal politikai pártjára, a Nemzeti Frontra. Április végén, május elején két fordulóban nyeri el fél évtizedes mandátumát az új köztársasági elnök. Marie Le Pennek is van elvi esélye a győzelemre, hiszen a felmérések szerint a Republikánusok jelöltje, Francois Fillon mellett ő kerülhet a második fordulóba. Valószínűbb azonban, hogy a Nemzeti Front inkább a következő parlamenti és regionális választáson számíthat nagyobb sikerre. A megfelelő kampányhoz azonban pénz is kell. Ennek gyűjtögetése azonban nehézséget jelent Le Pen számára, mert a francia bankok nem óhajtanak kölcsönt nyújtani, külföldön kell meglelni az euró milliókat. A világsajtó szerint azonban nagy gondok nincsenek, Putyin nagylelkűen fölajánlotta a vezető orosz pénzintézetek támogatását. Nem ingyen, mindennek politikai ára is van, Moszkva azonban siet segíteni Nyugat-Európa egyik legnagyobb jobboldali radikális pártjának.