A dolgozók béremelés helyett fenyítést kapnak?

A BKV dolgozói jobban teszik, ha csendben maradnak, mert fegyelmit kaphatnak azok, akiknek „eljár a szája”. Így értékeli a kialakult helyzetet az Egységes Közlekedési Szakszervezet, amely most azt is követeli a BKV vezetésétől, hogy vessenek véget a béremelések körül kialakult „cirkusznak”. A tömegközlekedési vállalat szerint dolgozóik nem félnek, és mindent meg is tesznek értük.