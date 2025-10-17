Ráadásul olyan irodalmi élményt nyújt, amellyel fel is rázhatjuk magunkat. Ha másból nem, a fellengzősen lehangoló operett-közéletiség tespedtségéből.
Olyan párialétre kényszerül ma az irodalmi értelmiség, hogy illetlenségnek tűnhetne, ha szembesítené önmagát a legfőbb – főleg erkölcsi – kérdésekkel.
A választás után újra fellángolt vidék-Budapest ellentétről, luxuspüspökről, el nem végzett munkáról, valós és hamis biztonságtudatról is beszélt Gábor György a Népszavának adott interjúban.
Huszonhét év után jelentkezett új drámakötettel. Novelláinak, regényeinek és esszéinek, nem utolsósorban fordításainak nagyon pozitív visszhangja volt, drámaíróként azonban nem tartja sikeresnek pályáját, mégis – sokunk örömére – rendre visszatér e műnemhez. A Bátor csikó című kötet olvasása közben az embernek sokszor az az érzése, mintha magát a szerzőt is mulattatta volna megírása. Jelenleg három drámán dolgozik: a Trisztán és Izolda két színpadi (báb és élőszereplős) változatát szeretné egyesíteni, de a Laurin rózsakertje című elbeszélő költemény és a Nibelung-ének kétestés színpadi változatát is írja. Szeptember 21-én volt a magyar dráma napja – egyik jeles képviselőjével, Márton Lászlóval beszélgettünk.
Évtizedekig búvópatakként működött, aztán az utóbbi hónapokban buzgárként tört a felszínre a Mathias Corvinus Collegium (MCC). A kormányközeli – ezért a médiában gyakran fideszes káderkeltetőként említett – intézmény jóllehet elsősorban tehetséggondozással foglalkozik, az egyetemekhez hasonlóan modellt váltott, és 500 milliárd forintnyi közvagyont kapott tavaly. Ez a felsőoktatás éves támogatásához mérhető. Forrásaink szerint emögött elsősorban a kultúrharc és az ahhoz szükséges anyagi és emberi erőforrások létrehozása áll. Leegyszerűsítve nem más, mint a nemzeti elkötelezettségű, kereszténydemokrata embertípus megteremtése, aki persze jobb híján Fidesz-szavazó. Orbán Viktor víziója látszik megvalósulni, aki 2018-as tusványosi beszédében szövegezte meg az újabb (49,27 százalékos listás eredményből következő) kétharmados félreértést: „kulturális korszakba kellene ágyazni a politikai rendszert”. Ez csak fiatalokkal megy, viszont a mérések szerint a 18–29 éves korosztály elfordulni látszik Orbán országától. Az MCC mind ez idáig ellenállt: a tehetség nem ideológiai alapon születik, legutóbb a kádárizmusnak is csak megerőszakolnia sikerült ezt a makacs tényt.
A nyilatkozat aláírói véget vetnének a hatalom ellenőrizetlenségének, a kulturális élet elleni „egészpályás letámadásnak”, a korrupciógyanús ügyleteknek.
Náray-Szabó Gábor, a Professzorok Batthyány Körének első embere szerint az értelmiségnek a sorosozáson sem kell magát idegesítenie, mert "nem neki szól". Az más kérdés, hogy a "népet" szabad-e butítani?
És a fővárosban is markánsan gyengül a kormánypárt pozíciója.
A Milestone Institute olyan egyedülálló oktatási modell dolgozott ki, mely Európában a leginkább segíti a diákokat abban, hogy bejussanak a világ legjobb egyetemeire. Zeitler Ádámmal, az intézet egyik alapítójával az el-, illetve visszaszivárgás mechanizmusáról beszélgettünk.
Az, hogy a magyar politikai kultúrának kettős hagyománya és kettős arca van, egyáltalán nem vadonatúj jelenség, és annak is megvan a története, ahogyan ez a két hagyományos politikai kultúra egymásra támad és egymástól radikálisan eltérő politikai nyelvhasználatot vezet be. Olyan elszánt radikalizmussal, hogy még a kölcsönös kommunikációnak se maradjanak jó esélyei.
Spanyolországi értelmiségiek kiáltványt tettek közzé kedden a madridi parlament oroszlános kapuja előtt. Felhívással fordultak Mariano Rajoy spanyol kormányfőhöz, hogy utasítson vissza mindenféle tárgyalást a nacionalistákkal Katalónia elszakadásáról.
A budapesti Eötvös Kollégium bejáratánál valamikor (nem tudom, meg van-e még ez az "üzenet") a következő jelige volt felírva: "Szabadon szolgál a szellem". Valóban: a szabadság és a szolgálat együttes érvényesülése hagyományosan az értelmiség: az európai, a magyar értelmiség identitásának része volt.