Tehetség győzi le a káderkorszakot

Évtizedekig búvópatakként működött, aztán az utóbbi hónapokban buzgárként tört a felszínre a Mathias Corvinus Collegium (MCC). A kormányközeli – ezért a médiában gyakran fideszes káderkeltetőként említett – intézmény jóllehet elsősorban tehetséggondozással foglalkozik, az egyetemekhez hasonlóan modellt váltott, és 500 milliárd forintnyi közvagyont kapott tavaly. Ez a felsőoktatás éves támogatásához mérhető. Forrásaink szerint emögött elsősorban a kultúrharc és az ahhoz szükséges anyagi és emberi erőforrások létrehozása áll. Leegyszerűsítve nem más, mint a nemzeti elkötelezettségű, kereszténydemokrata embertípus megteremtése, aki persze jobb híján Fidesz-szavazó. Orbán Viktor víziója látszik megvalósulni, aki 2018-as tusványosi beszédében szövegezte meg az újabb (49,27 százalékos listás eredményből következő) kétharmados félreértést: „kulturális korszakba kellene ágyazni a politikai rendszert”. Ez csak fiatalokkal megy, viszont a mérések szerint a 18–29 éves korosztály elfordulni látszik Orbán országától. Az MCC mind ez idáig ellenállt: a tehetség nem ideológiai alapon születik, legutóbb a kádárizmusnak is csak megerőszakolnia sikerült ezt a makacs tényt.